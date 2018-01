Séance du 29 janvier 2018

I.1 Evaluation des charges transférées au titre de la compétence en matière de promotion du tourisme, retenue par la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) de la communauté d’agglomération du pays Ajaccien

Rapporteur : M. le Maire



I.2 Retrait partiel de la délibération N°2017/279 du 27 novembre 2017, relative à la désignation de M. Christophe Mondoloni et Mme Olivia Pillotti dans les commissions et organismes

Rapporteur : M. le Maire



I.3 Renouvellement intégral de la Commission d’Appel d’Offres.

- Renouvellement intégral de la Commission de Délégation de Service Public.

Rapporteur : M. le Maire



I.4 Création d’un comité MAPA (marchés à procédure adaptée) de travaux

Rapporteur : M. le Maire



I.5 Autorisation de signer l’avenant N°1 au traité de concession d’aménagement « Opération Cœur de Ville » avec la SPL AMETARRA.

Rapporteur : M. le Maire



I.6 Adoption du Budget primitif 2018 - Régie des parkings

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.7 Création de services communs Direction des systèmes d’information et du numérique (DSIN) et Direction adjointe de la commande publique (DACP)

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.8 Modification de la délibération N°2016/219 du 1er août 2016 relative aux modalités d'organisation des astreintes

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.9 Présentation des projets de coopération transfrontalière admis à financement du FEDER dans le cadre du deuxième appel à projets du Programme Opérationnel Maritime IT/FR 2014-2020 et de validation de leur mise en œuvre

Rapporteur : M. PUGLIESI



I.10 Création d’un Transport en Commun en Site Propre (TCSP) intégrant un dispositif de régulation de trafic et mise en place d’un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) afin de contribuer à la réduction significative des émissions de Gaz à Effet de Serre sur la Commune d’Ajaccio -Modification de la structuration de l’opération, de son coût total prévisionnel et de son plan de financement

Rapporteur : M. BILLARD



II.1 Modification de la délibération n° 2017/305 du 18 décembre 2017 - dénomination des voies et espaces publics communaux

Place Claude Erignac – Piazza di Claude Erignac

Rapporteur : M. le Maire



II.2 Convention de délégation de maitrise d’ouvrage public de la ville d’Ajaccio à la communauté d’agglomération du pays ajaccien relative à l’élimination des eaux pluviales.

Rapporteur : M. le Maire



II.3 Convention d’entretien du parc paysager du LEROY MERLIN à MEZZAVIA

Rapporteur : Mme RUGGERI-ZANETTACCI



II.4 Demande d’avis du Conseil Municipal concernant la demande d’enregistrement au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement concernant l’exploitation d’une station de transit de déchets inertes, en vue d’assurer la gestion des déblais du chantier de LOREGAZ, sur les parcelles cadastrées section D n° 311 et 313 sises sur le territoire de la commune d’Ajaccio, au lieu-dit « Saint Antoine », afin de permettre la réalisation des travaux de déplacement et d’encoffrement des cuves de gaz de Loreto.

Rapporteur : Mme OTTAVY



II.5 Convention portant autorisation d’implantation d’une barrière électrique et de mise à disposition à la Ville d’AJACCIO, d’une partie du parking de la résidence les Palmiers située sur le flanc ouest du bâtiment F, face à l’immeuble le GOLO, parcelle cadastrée section BR n°226.

Rapporteur : Mme OTTAVY





III.1 Palais Fesch – Adhésion annuelle au Conseil international des musées (ICOM)

Rapporteur : Mme GUERRINI



III.2 Projet de conventionnement avec le Rectorat de l’Académie de Corse - Année 2017-2020

Rapporteur : Mme GUERRINI



III.3 Proposition de programme d’animations menées en partenariat avec le Laboratoire Régional d’Archéologie pour l’année 2018, dans le cadre du Label Ville d’Art et d’Histoire

Rapporteur : Mme GUERRINI



III.4 Convention de partenariat avec l’Association Régionale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence (ARSEA), en particulier le « Dispositif ITEP », pour la mise à disposition de locaux communaux à l’école élémentaire des Cannes, dans le cadre de la scolarisation des enfants des classes ULISS-TCC et l’accueil de ces enfants durant des temps périscolaires

Rapporteur : Mme OTTAVY-SARROLA



III.5 Conventions de partenariat avec des communes de la CAPA pour l’accueil des enfants dans les Accueils de Loisirs Sans Hébergement - Année 2018

Rapporteur : Mme OTTAVY-SARROLA



III.6 Partenariat scientifique entre la Fondation Napoléon et la Ville d’Ajaccio

Rapporteur : M. ARESU



III.7 Complément à la délibération n°2017/277 relative aux festivités de Noël 2017

Rapporteur : M. MONDOLONI



Additif à l'ordre du jour :



III.8 Individualisation d’un acompte à l’association AGHJA

Rapporteur : Mme GUERRINI



III.9 Attribution d’un acompte sur la subvention à l’association de quartier des Jardins de l’Empereur pour l’exercice 2018

Rapporteur : M. SBRAGGIA