Séance du 28 septembre 2020

1 - Désignation des membres du conseil municipal appelés à siéger à la commission de contrôle chargée de la révision des listes électorales. Modification de la délibération N° 2020/126

Rapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le Maire



2 - Fixation des indemnités de fonction du maire et des adjoints - Annule et remplace la délibération n° 2020/052 du 8 juin 2020

Rapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le Maire



3 - Modification de la délibération n° 2020/098 du 8 juin 2020 - Désignation des membres du conseil municipal appelés à siéger au conseil d'administration et à l'assemblée générale de la mission locale.

Rapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le Maire



4 - Modifications statuaires, transfert de la compétence facultative relative aux sentiers patrimoniaux et transfert de compétence facultative relative à la zone de mouillage et d'équipement légers ZMEL du golf de Lava

Rapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le Maire



5 - Indemnisation des frais de déplacement des agents de la Ville d'Ajaccio

Rapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le Maire



6 - Délégation au maire d'une partie des attributions du conseil municipal dans le cadre des dispositions de l'article L.2122-22 du Code général des Collectivités Territoriales

Rapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le Maire



7 - Autorisation de solliciter les subventions auprès de la Collectivité de Corse pour le projet de création d'un sentier le long du Canal de la Gravona en traverse de la commune d'Ajaccio et particulièrement au linéaire correspondant au secteur 2 du découpage de l'étude de faisabilité à savoir de l'aqueduc du Finosello jusqu'aux 7 ponts

Rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, adjointe déléguée



8 - Aide à la mise en place d'un service de bibliobus

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



9 - Don d'un tableau représentant un navire marchand à voiles dans le golfe d'Ajaccio

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



10 - Modification de la délibération N°2020/171 relative à l'attribution de subventions aux associations culturelles

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



11 - Programmation Spectacles vivants - saison culturelle 2020/2021 - de Janvier à Juillet 2021

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



12 - Restauration du groupe sculpté de l'Eglise Saint-Erasme

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



13 - Convention relative au programme d'actions de prévention des inondations à Ajaccio (PAPI) : Participation de l'Etat à la mission d'animation 2019 réalisée par la Ville

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



14 - Garantie d'emprunt accordée par la Ville d'Ajaccio à l'Office public de l'Habitat de la Communauté d'agglomération du pays ajaccien dans le cadre des travaux de réhabilitation de 22 logements sis immeuble du Casone rue Commandant Benielli à Ajaccio

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



15 - Garantie d'emprunt accordée par la Ville d'Ajaccio à l'Office public de l'habitat de la Communauté d'agglomération du pays ajaccien dans le cadre des travaux de réhabilitation de 27 logements sis immeuble de la Pietrina à Ajaccio

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



16 - Garantie d'emprunt accordée par la Ville d'Ajaccio à l'Office public de l'habitat de la Communauté d'agglomération du pays ajaccien dans le cadre des travaux de réhabilitation de 6 logements du 17 boulevard Maglioli à Ajaccio

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



17 - Rénovation partielle des locaux de l'Octroi

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



18 - Rénovation partielle des locaux de la Maison des Services Publics de Mezzavia

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



19 - Rénovation partielle des locaux du Collège des Padules - Bâtiment B

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



20 - Sécurisation du mur Cuneo : coût d'opération et plan de financement

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



21 - Travaux d'installation de bornes de contrôle d'accès urbaines

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



22 - Délégation de Service Public (DSP) Fourrière municipale : Avenant 1 à la convention du 30 septembre 2016

Rapporteur : Monsieur Jacques Billard, adjoint délégué



23 - Avenant à la convention de co-maîtrise d'ouvrage entre la commune et la Collectivité de Corse relative à la requalification de la route territoriale 22 ex rn 194 dans la traverse de Mezzavia

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



24 - Convention de mise à disposition d'une partie du parking de la résidence candia entre la commune d'Ajaccio et les copropriétaires de la résidence candia

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



25 - Convention portant mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement hydraulique du bassin de rétention Alzo di Leva 1

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



26 - Convention portant mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement hydraulique du bassin de rétention de Peraldi

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



27 - Convention portant mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement hydraulique du bassin de rétention du vazzio

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



28 - Etude préalable d'aménagement et d'urbanisme pour la réhabilitation du 3 rue Louis Frediani en vue de créer des logements sociaux. Plan de financement

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



29 - Modification n°1 du plan local d'urbanisme

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



30 - Vente de gré à gré d'un terrain communal situé lieudit Cala di Sole, issu de la parcelle cadastrée section CP n°134. (1)

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



31 - Vente de gré à gré d'un terrain communal situé lieudit Cala di Sole, issu de la parcelle cadastrée section CP n°134. (2)

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



32 - Création de deux postes de services civiques

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



33 - Modification de trente-neuf emplois permanents

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



34 - Taxe d'inhumation

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



35 - Adhésion à l'Association Régionale des Centres Sociaux de Corse

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, adjointe déléguée



36 - Contribution de la Ville d'Ajaccio au fonctionnement du Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale de la Fraternité du Partage pour l'année 2020

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, adjointe déléguée



37 - Présentation du rapport sur la situation de la collectivité au regard de la Politique de la Ville du Pays Ajaccien 2019 et des avis des Conseils Citoyens

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, adjointe déléguée