Séance du 28 octobre 2019

1 Autorisation de garantie de prêt auprès de la Banque des Territoires pour l’opération de la Halle des marchés et de la place César CAMPINCHI dans le cadre de la concession d’aménagement « Opération cœur de ville »

Rapporteur : M. le Maire



2 Budget Supplémentaire 2019 – Régie des parkings

Rapporteur : M. SBRAGGIA



3 Budget Supplémentaire 2019 – Budget annexe du stationnement

Rapporteur : M. SBRAGGIA



4 Budget Supplémentaire 2019 - Budget annexe ANRU

Rapporteur : M. SBRAGGIA



5 Modification de seize emplois permanents de catégorie B

Rapporteur : M. SBRAGGIA



6 Création d’un emploi non permanent à temps complet de « chargé de mission » pour faire face à un accroissement temporaire d’activité lié au projet « d’aménagement de la Citadelle d’Ajaccio » et pouvant être pourvu par des agents non titulaires

Rapporteur : M. SBRAGGIA



7 Autorisation donnée au Maire de signer de signer le renouvellement de la convention de mise à disposition d’un agent de la Ville d’Ajaccio auprès du Palatinu

Rapporteur : M. SBRAGGIA



8 Complément à la délibération n°2016-344 - tarifs d'occupation commerciale du domaine public

Rapporteur : M. SBRAGGIA



9 Modification de la délibération n°2018/40 relative à la procédure de délivrance des autorisations d’occupation temporaire du domaine public en application des dispositions de l’article L2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques

Rapporteur : M. SBRAGGIA



10 Programme 2020 d’acquisition de matériels de restauration scolaire

Rapporteur : M. SBRAGGIA





11 Autorisation de Garantie d’emprunt de la Ville d’Ajaccio à la SA d’HLM LOGIREM dans le cadre des grands travaux de réhabilitation des résidences de la « ZAC du Finosello » 90 logements Résidence les Amandines

Rapporteur : M. SBRAGGIA



12 Autorisation de Garantie d’emprunt de la Ville d’Ajaccio à la SA d’HLM LOGIREM dans le cadre des grands travaux de réhabilitation des résidences de la « ZAC du Finosello » 84 logements Résidence Terra Rossa

Rapporteur : M. SBRAGGIA



13 Autorisation de Garantie d’emprunt de la Ville d’Ajaccio à la SA d’HLM LOGIREM dans le cadre des grands travaux de réhabilitation des résidences de la « ZAC du Finosello » 81 logements Résidence les Terrasses d’Assunta

Rapporteur : M. SBRAGGIA



14 Autorisation de Garantie d’emprunt de la Ville d’Ajaccio à la SA d’HLM LOGIREM dans le cadre des grands travaux de réhabilitation des résidences de la « ZAC du Finosello » 110 logements Résidence Cardo

Rapporteur : M. SBRAGGIA



15 Autorisation de Garantie d’emprunt de la Ville d’Ajaccio à la SA d’HLM LOGIREM dans le cadre des grands travaux de réhabilitation des résidences de la « ZAC du Finosello » 131 logements Résidence les Hauts de Bodiccione

Rapporteur : M. SBRAGGIA



16 Avenant n°1 marché travaux tranche conditionnelle des Cannes : surcoût hydraulique. Demande d’avenant n°2 à la Convention Feder initiale et nouveau plan de financement

Rapporteur : M. SBRAGGIA



17 Conclusion d’un contrat de location-vente au profit de la SAS Athletic Club Ajaccien, de la parcelle cadastrée section AE n°69 d’une superficie d’environ 15 006 m², appartenant au domaine privé de la Commune d’Ajaccio

Rapporteur : M. SBRAGGIA



18 Nomination de 16 agents recenseurs

Rapporteur : M. SBRAGGIA



19 Ecole Municipale des Sports : Tarification forfaitaire dans le cadre de convention avec des organismes publics ou privés de santé

Rapporteur : M. SBRAGGIA



20 Reconduite de l’autorisation de faire appel à candidature pour la campagne Pavillon Bleu

Rapporteur : Mme RUGGERI-ZANETTACCI



21 Programme en arts pour la saison 2019/2020 - Espace diamant

Rapporteur : Mme GUERRINI



22 Programmation conférence 2020 à l’espace diamant

Rapporteur : Mme GUERRINI



23 Programmation cinématographique 2019/2020 à l’espace diamant

Rapporteur : Mme GUERRINI



24 Convention de partenariat et mise en place de tarifs spécifiques avec le conservatoire de musique, danse et art dramatique de Corse Henri Tomasi

Rapporteur : Mme GUERRINI



25 Palais Fesch Musée des Beaux Arts : modulation tarifaire

Rapporteur : Mme GUERRINI



26 Convention quinquennale de pôle associé documentaire entre la Bibliothèque nationale de France et le Pôle associé Corse

Rapporteur : Mme GUERRINI



27 Attribution d’une subvention à l’association Le Rezo pour l’exercice 2019

Rapporteur : Mme GUERRINI



28 Attribution d’une subvention à l’association Anghjula Rosa pour l’exercice 2019

Rapporteur : Mme GUERRINI



29 Service commun d’instruction des autorisations et actes d’urbanisme – Avenant N°2 à la convention de fonctionnement

Rapporteur : Mme OTTAVY



30 Conclusion d’un contrat de concession immobilière au profit de l’entreprise individuelle « La Crique » représentée par Madame Constance Sbraggia en vue de la mise à disposition d’un terrain communal situé route des Sanguinaires

Rapporteur : Mme OTTAVY



31 Conclusion d’un contrat de concession immobilière au profit de la SARL « Le Beau Rivage » représentée par son gérant Monsieur Salomon RACCAH en vue de la mise à disposition d’un terrain communal situé route des Sanguinaires

Rapporteur : Mme OTTAVY



32 Conclusion d’un contrat de concession immobilière au profit de la SARL « Le Goéland » représentée par son gérant Monsieur Christian Desmoulins en vue de la mise à disposition d’un terrain communal situé route des Sanguinaires

Rapporteur : Mme OTTAVY



33 Conclusion d’un contrat de concession immobilière au profit de l’entreprise individuelle dénommée « Le Macumba » représentée par Monsieur Pascal Mancini en vue de la mise à disposition d’un terrain communal situé route des Sanguinaires

Rapporteur : Mme OTTAVY



34 Accroissement du nombre de postes offerts pour l’accueil de jeunes volontaires à une mission d’engagement de Service Civique

Rapporteur : M. VOGLIMACCI



35 Modification du barème des participations familiales en crèche

Rapporteur : Mme COSTA-NIVAGGIOLI



36 Attribution d’une subvention à une association Voile innovation et formation du secteur nautique

Rapporteur : Mme BIANCAMARIA



37 Festivités de Noël 2019

Rapporteur : M. MONDOLONI



38 Rapport d’activités 2018 de la SPL M3E

Rapporteur : Mme SICHI



39 Convention de mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners » dans les écoles primaires de la commune d’Ajaccio

Rapporteur : Mme OTTAVY-SARROLA