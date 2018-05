Séance du 28 mai 2018

1/Avis du conseil municipal sur la modification des statuts de la communauté d’agglomération du pays Ajaccien

Rapporteur : M. le Maire



2/Adoption des Comptes Administratifs 2017 :

2.a - Budget principal

2.b - Budget annexe de ANRU

2.c - Budget annexe du stationnement

Rapporteur : M. SBRAGGIA



3/Affectation du résultat du compte administratif de l’exercice 2017 :

3.a - Budget principal

3.b - Budget annexe de ANRU

3.c - Budget annexe du stationnement

Rapporteur : M. SBRAGGIA



4/Création d'un groupement de commandes entre la Ville d'Ajaccio et la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien pour le secteur informatique et télécommunication

Rapporteur : M. SBRAGGIA



5/Programme d’acquisition des véhicules 2018

Rapporteur : M. SBRAGGIA



6/Demande de remise gracieuse de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 2017 – pharmacie du 4 cours Napoléon

Rapporteur : M. SBRAGGIA



7/Demande de remise gracieuse de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 2017 pour les commerces localisés sur le périmètre de travaux ANRU

Rapporteur : M. SBRAGGIA



8/Protocole de remboursement et mise à disposition de locaux situés caserne Grossetti par la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien au profit de la Ville d’Ajaccio.

Rapporteur : M. SBRAGGIA



9/Convention portant servitude de passage de canalisation et de création d’un puisard sur la parcelle cadastrée section AP N° 200, propriété de Monsieur d’AGOSTINO au profit de la Ville D’AJACCIO.

Rapporteur : Mme OTTAVY



10/Acquisition à l’euro symbolique par la Commune d’AJACCIO d’une partie de la parcelle cadastrée Section CE N° 329 d’une superficie de 8 ares, 20 centiares appartenant à la copropriété les terrasses de Balestrino

en attente d'une pièce annexe

Rapporteur : Mme OTTAVY



11/Cession par la Commune d’AJACCIO de la parcelle cadastrée Section CO N° 383 d’une superficie de 96 centiares au profit de la Société Civile Immobilière AP Plage

Rapporteur : Mme OTTAVY



12/Exercice du droit de préemption urbain sur la parcelle section AT n°91 sise à Suartello

Rapporteur : Mme OTTAVY



13/Proposition de programmation pour la saison Estivale 2018

Rapporteur : M. MONDOLONI



14/Convention de mise a disposition par la CAPA d’un dispositif d’aide a la baignade pour les personnes déficientes visuelles

Rapporteur : Mme FELICIAGGI