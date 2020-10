Séance du 27 octobre 2020

1 - Attribution d'un prix aux jeunes bacheliers mention très bien

Rapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le Maire



2 - Autorisation donnée au maire de transiger dans le cadre d'un litige opposant la Ville à Madame DENOBILI Marie Antoinette Mercerie Fil à Fil

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



3 - Autorisation donnée au maire de transiger dans le cadre d'un litige opposant la Ville à Monsieur Jean SACCU EURL LEADER WELLNESS Le loft 9

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



4 - Bilan de la concertation et Gouvernance du projet sur la Citadelle MIOLLIS

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



5 - Exonérations diverses liées à la crise sanitaire Covid-19 et modalités de report pour les régies

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



6 - Attribution d'un complément de subvention à l'association Jazz in Aiacciu

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



7 - Réhabilitation de la bibliothèque patrimoniale : déplacement des ouvrages

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



8 - Proposition des membres appelés à siéger à la commission communale des impôts directs

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



9 - Convention portant répartition financière de l'aménagement du chemin départemental n° 211 entre la CdC et la commune d'Ajaccio

Rapporteur : Monsieur Jacques Billard, adjoint délégué



10 - Convention pour l'aménagement de la route départementale 111 Section Trottel Cimetière

Rapporteur : Monsieur Jacques Billard, adjoint délégué



11 - Transfert d'office dans le domaine public communal des voies privées ouvertes à la circulation publique dénommées Rue Maurice Choury et Rue des Aloes dans sa portion comprise entre la Rue Maurice Choury et son origine Rue Docteur Paul Pompeani

Rapporteur : Monsieur Jacques Billard, adjoint délégué



12 - Plan de financement d'une étude pré opérationnelle à une politique d'intervention sur l'habitat privé (OPAH RU) dans le cadre du programme Action Coeur de Ville

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



13 - Plan de financement prévisionnel relatif à la mise en place d'un dispositif local de veille et d'observation des copropriétés (VOC)

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



14 - Signature de la convention entre la Ville d'Ajaccio et la Caisse des Dépôts relative au financement des dépenses de l'ingénierie de l'opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat Copropriétés Dégradées des Cannes

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



15 - Autorisation donnée au maire d'Ajaccio de signer la convention de mise à disposition de personnel entre la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (collectivité d'origine) et la Ville d'Ajaccio (collectivité d'accueil)

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



16 - Autorisation donnée au Maire d'Ajaccio de signer la convention de mise à disposition de personnel entre la Ville d'Ajaccio (collectivité d'origine) et le Collège du Stilettu (structure d'accueil)

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



17 - Création d'un emploi non permanent de catégorie B dans le cadre du projet de réhabilitation de la bibliothèque patrimoniale

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



18 - Modification d'emplois permanents suite CAP (Commission administrative paritaire) relative aux changements de filière

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



19 - Modification d'emplois permanents suite à la CAP (commission administrative paritaire) relative aux avancements de grade pour l'année 2020

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



20 - Modification d'emplois permanents suite à la CAP (commission administrative paritaire) relative aux promotions internes

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



21 - Nomination de 16 agents recenseurs

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



22 - Participation financière de la Ville à la protection sociale prévoyance des agents

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



23 - Motion au soutien à l'activité des micro, petites et moyennes entreprises par l'annulation des redevances domaniales et à la mise en place d'une commission extra-communale de sauvegarde de l'activité économique

Rapporteur : Monsieur Jean-François Casalta, conseiller municipal