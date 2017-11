Séance du 27 novembre 2017 U cunsigliu municipali si farà u 27 di nuvembri à 6 ori di sera in casa cumuna



L'ordre du jour du conseil muniicpal : Point d'information - mise en compatibilité entre le Plan Local d'Urbanisme (PLU) et le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDUC)

Rapporteur : M. le Maire



I.1 Désignation de M. Christophe Mondoloni et de Mme Olivia Pillotti dans les commissions et organismes en remplacement de M. Christian Balzano

Rapporteur : M. le Maire



I.2 Délibération modificative n° 1 – Budget annexe ANRU – Exercice 2017

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.3 Modification du tableau des emplois budgétaires pour procéder aux changements de filière des agents de la Ville et aux stagiairisations d’agents contractuels

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.4 Modification de la délibération N°2016/219 du 1er août 2016 relative aux modalités d'organisation des astreintes

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.5 Autorisation de vendre des véhicules désaffectés et déclassés du domaine du public communal

Rapporteur : M. SBRAGGIA



Additif à l'ordre du jour :

I.6 Autorisation de la mise à disposition payante d’un agent de la Ville d’Ajaccio auprès du Syndicat Mixte de Gestion et de Valorisation du Grand Site des Iles Sanguinaires et de la Pointe de la Parata

Rapporteur : M. SBRAGGIA







II.1 Stratégie locale d’appui au développement commercial et artisanal de proximité

Rapporteur : M. le Maire



II.2 Modalités de transfert du marché des produits manufacturés de la Rue Jean Bessière

Rapporteur : M. le Maire



II.3 Renforcement des possibilités d’ouverture dominicale des commerces

Rapporteur : M. le Maire



II.4 RAPPORT D’INFORMATION : définition de l’intérêt communautaire en matière de politique locale du commerce en application de la loi NOTRe.

Rapporteur : M. le Maire



II.5 Adoption de l’engagement d’une procédure de révision allégée n°3 du plan local d’urbanisme de la commune

Rapporteur : Mme OTTAVY



III.1 Proposition de classement complémentaire relatif aux trois bâtiments adossés au château génois de la Citadelle Miollis

Rapporteur : M. le Maire



III.2 Autorisation de solliciter des subventions de l’Etat pour la réalisation de jardins familiaux et d’un espace de sport en libre accès au sein du quartier des jardins de l’empereur rectificatif

Rapporteur : M. le Maire



III.3 Attribution d’une subvention à l’association Estudiantina Ajaccienne pour l’année 2017

Rapporteur : Mme GUERRINI



III.4 Autorisation de solliciter une subvention de la collectivité territoriale de corse pour le co-financement d’une étude sur les potentialités en matière de spectacles vivants sur le territoire ajaccien en vue de d'élaboration d'un document d'orientation culturelle

Rapporteur : Mme GUERRINI



III.5 Attribution d’une subvention complémentaire à l’association Via Grenelle pour l’année 2017

Rapporteur : Mme GUERRINI



III.6 Programmation 2018 des conférences à l’Espace Diamant

Rapporteur : Mme GUERRINI



III.7 Ajaccio à travers le temps ; signature d’une convention de partenariat avec le CAUE (conseil en architecture, urbanisme et environnement) de la Corse du sud

Rapporteur : Mme GUERRINI



III.8 Programme d’animations 2018 du réseau des bibliothèques et médiathèques

Rapporteur : Mme GUERRINI

Accueil Envoyer à un ami Imprimer