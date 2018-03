Séance du 27 mars 2018

I.1 Reprise anticipée des résultats cumulés de l’exercice 2017 à intégrer au BP 2018

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.2 Adoption du Budget Primitif 2018 - Ville

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.3 Adoption du Budget Primitif 2018 - Budget annexe ANRU

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.4 Adoption du Budget Primitif 2018 - Budget annexe du Stationnement

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.5 Vote des taux d’imposition pour l’année 2018

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.6 Installation de toilettes publiques sur la Ville d’Ajaccio. Encaissement du produit des recettes.

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.7 Modification du tableau des emplois budgétaires pour procéder aux nominations suite à réussite à concours

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.8 Garantie d’emprunt à la SPL Ametarra, pour un emprunt Caisse d’épargne sur l’opération place Campinchi et sa halle de marchés

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.9 Fixation des tarifs d’occupation du domaine public à des fins commerciales pour le marché de Noël 2018

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.10 Procédure de délivrance des autorisations d’occupation temporaire du domaine public – Application des dispositions de l’ordonnance 2017/562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.11 Protocole d’accord transactionnel entre ENGIE COFELY et la Ville d’Ajaccio pour le remboursement des consommations gaz de la caserne GROSSETTI.

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.12 Rapport sur la situation en matière de développement durable de la Ville d’Ajaccio pour l’exercice 2017

Rapporteur : Mme RUGGERI-ZANETTACCI



I.13 Convention relative au programme d’actions de prévention des inondations à Ajaccio (PAPI) : Participation de l’Etat à la mission d’animation 2017 réalisée par la Ville

Rapporteur : Mme OTTAVY



I.14 Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI), approbation du plan de financement global de l’action suivante : I-1 : Pose de repères et échelles de crue

Rapporteur : Mme OTTAVY



I.15 Tarification du plan communication des évènements

Rapporteur : M. MONDOLONI



I.16 La révision de la tarification pour les spectacles sur le domaine public

Rapporteur : M. MONDOLONI



I.17 Liste annuelle des marchés publics conclus par la Ville en 2017

Rapporteur : M. HABANI





II.1 Transfert d’office de l’emprise foncière et des réseaux de la rue des Romarins dans le domaine public communal

Rapporteur : M. le Maire



II.2 Transfert d’office dans le domaine public communal de la route de l’ancienne batterie d’Aspretto

Rapporteur : M. le Maire



II.3 Projet poursuite du piégeage du Charançon Rouge du Palmier (CRP) sur la commune d’Ajaccio

Rapporteur : Mme RUGGERI-ZANETTACCI



II.4 Autorisation de faire appel à candidature à « Corsica Grana »

Rapporteur : Mme RUGGERI-ZANETTACCI



II.5 Autorisation d’adhésion à l’association « RIVAGES DE FRANCE »

Rapporteur : Mme RUGGERI-ZANETTACCI



II.6 Convention de délégation de maitrise d’ouvrage publique de la CAPA à la Ville d’AJACCIO pour les travaux d’eau potable et d’assainissement équipements connexes inscrits dans le programme de la tranche 2 de requalification urbaine des quartiers des Cannes et des Salines

Rapporteur : Mme OTTAVY



II.7 Convention portant autorisation d’implantation d’une barrière électrique et de mise à disposition à la Ville d’AJACCIO, d’une partie du parking de la résidence les Palmiers située sur le flanc ouest du bâtiment F, face à l’immeuble le GOLO, parcelle cadastrée section BR n°226, et de prise en charge par la Ville du jardin situé entrée Avenue Maréchal MONCEY.

Rapporteur : Mme OTTAVY



II.8 Avenant n°1 à la Convention : « Pour le transfert des équipements à réaliser dans le lotissement du « Domaine de la Confina » Et la cession gratuite de terrains à la Commune d’AJACCIO »

Rapporteur : Mme OTTAVY



II.9 Convention relative à l’usage des supports des réseaux publics de distribution d’électricité basse tension et haute tension aériens pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques

Rapporteur : Mme OTTAVY



II.10 Convention de servitude au profit de la société ENGIE sur la parcelle section A n° 1085, lieu dit STILETTO, implantation d’ouvrages de distribution publique de gaz

Rapporteur : Mme OTTAVY



II.11 Avenant n°1 à la Convention-cadre : « Programme d’actions de prévention des inondations d’Ajaccio » pour les années 2012 à 2018 prolongé à 2020

Rapporteur : Mme OTTAVY



II.12 Acquisition à l’euro symbolique des parcelles cadastrées section A n°7p, 1191p, 1181p, 1287p, 1236p, 931p, 1275p, 1276p, 1 005p, 948p, 921p, 1 278p et 1 273p.

Rapporteur : Mme OTTAVY



III.1 Convention portant mise à disposition d’un terrain à usage de parking cadastré section AK n° 262 et 267 au profit de la Fédération Française de Sport Automobile (Tour de Corse WRC)

Rapporteur : M. VANNUCCI



III.2 Modification des tarifs appliqués aux Etablissements Publics Locaux d’Enseignement pour l’utilisation des infrastructures sportives de la ville d’Ajaccio

Rapporteur : M. VANNUCCI



III.3 Autorisation de solliciter une subvention de l’Etat pour la réalisation d’un espace de sport en libre accès au sein du quartier des jardins de l’Empereur. Rectificatif

Rapporteur : M. VANNUCCI



III.4 Prêts d’œuvres du Palais Fesch-musée des Beaux-Arts

Rapporteur : Mme GUERRINI



III.5 Proposition de classement au titre des monuments historiques relatif à dix objets mobiliers

Rapporteur : Mme GUERRINI



III.6 Acquisition d’équipements culturels –Espace Diamant

Rapporteur : Mme GUERRINI



III.7 Programmation 2018 des expositions dans la salle d’exposition de l’Espace Diamant

Rapporteur : Mme GUERRINI



III.8 Utilisation d’un reliquat de subvention de l’Etat

Rapporteur : Mme GUERRINI



III.9 Proposition de programme d’actions en faveur du patrimoine pour l’année 2018 dans le cadre du Label Ville d’Art et d’Histoire

Rapporteur : Mme GUERRINI



III.10 Programmation culturelle du Palais Fesch-musée des Beaux-arts 2018

Rapporteur : Mme GUERRINI



III.11 Signature d’une convention de partenariat entre la ville et l’association Handball Ajaccio Club

Rapporteur : Mme COSTA-NIVAGGIOLI



III.12 Ouverture d’un site bilingue en immersion Ecole Maternelle Salines V

Rapporteur : M. MONDOLONI



III.13 Fête de la Langue Corse

Rapporteur : M. MONDOLONI



III.14 Rapport annuel 2016-2017 de la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées (CCAPH)

Rapporteur : Mme FELICIAGGI