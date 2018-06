Séance du 27 juin 2018

1/Abrogation de la délibération N°2016/94 du 25 avril 2016 et prise d'un arrêté municipal portant interdiction de l'installation de cirques détenant des animaux sauvages sur le territoire communal.

Rapporteur : M. le Maire



2/Contractualisation entre l’Etat et Ville d’Ajaccio dans le cadre de la contribution des collectivités locales à la réduction des dépenses publiques.

Rapporteur : M. le Maire



3/Participation au dispositif national Action cœur de Ville

Rapporteur : M. le Maire



4/Avenant n°2 au traité de concession d’aménagement « Opération cœur de ville »

Rapporteur : M. le Maire



5/Autorisation de garantie de prêt auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour l’opération de la Place CAMPINCHI dans le cadre de la concession d’aménagement « Opération cœur de ville »

Rapporteur : M. SBRAGGIA



6/Avenant n°2 au protocole entre l’État et la Ville d’Ajaccio en vue de la reconversion patrimoniale, urbaine et paysagère du site de la citadelle MIOLLIS

Rapporteur : M. le Maire



7/Attribution de la subvention 2018 à la Mission Locale d’Ajaccio

Rapporteur : M. le Maire



8/Mise à disposition du rez-de-chaussée du « foyer Notre Dame » pour les services de la Collectivité de Corse.

Rapporteur : M. le Maire



9/Délibération rectificative de la délibération n° 2018/ 74 en date du 23 avril 2018 portant procès verbal de mise à disposition par la Ville de biens et équipements au profit du Syndicat Mixte des Iles Sanguinaires et de la pointe de la PARATA.

Rapporteur : M. le Maire



10/Adoption des Comptes Administratifs 2017 : Budget régie des parkings

Rapporteur : M. SBRAGGIA



11/Affectation du résultat du compte administratif de l’exercice 2017 : Budget régie des parkings

Rapporteur : M. SBRAGGIA



12/Décision modificative n°1 /2018 du budget annexe de l'ANRU

Rapporteur : M. SBRAGGIA



13/Actualisation de la délibération 2006/196 portant institution d’une taxe forfaitaire sur les cessions à titre onéreux des terrains nus devenus constructibles

Rapporteur : M. SBRAGGIA



14/Autorisation donnée au 1er Adjoint de signer la convention de partenariat entre la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien et la ville d’Ajaccio dans le cadre de la mise en œuvre des Ateliers de reconversion

Rapporteur : M. SBRAGGIA



15/Autorisation donnée au Maire de signer la convention de partenariat entre FIPHFP et la Ville d’Ajaccio relative au financement d’actions menées par la Ville d’Ajaccio à destination des personnes en situation de handicap

Rapporteur : M. SBRAGGIA



16/Création du service commun « SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES » (SAJ)

Rapporteur : M. SBRAGGIA



17/Autorisation de la mise à disposition à titre gratuit d’un agent de la Ville d’Ajaccio auprès du Centre des finances publiques de la Corse-du-Sud

Rapporteur : M. SBRAGGIA



18/Modification de la délibération n° 2018/115 du 28 mai 2018 relative à la création d’emplois budgétaires destinés à faire face à un besoin saisonnier et pouvant être pourvus par des agents non titulaires

Rapporteur : M. SBRAGGIA



19/Attribution d’une subvention au Comité des Œuvres Sociales, Culturelles, Sportives et de Loisirs de la Mairie d’Ajaccio (C.O.S.C.S.L.M.A.)

Rapporteur : M. SBRAGGIA



20/Autorisation donnée au Maire de signer la convention de mise a disposition de personnel, entre le Centre Intercommunal d’Action Sociale (collectivité d’origine) et la ville d’Ajaccio (collectivité d’accueil) au sein de la DGA Proximité et Service à la Population 2 M. Rapporteur : SBRAGGIA



21/Attribution de subventions aux associations sportives

Rapporteur : M. VANNUCCI



22/Attribution d’une subvention à la Fédération Française de Sport Automobile pour l’organisation du Tour de Corse Automobile 2018

Rapporteur : M. VANNUCCI



23/Attribution de subventions aux associations culturelles

Rapporteur : Mme GUERRINI



24/Programmation de médiation culturelle du Palais Fesch-musée des Beaux-Arts Année 2018

Rapporteur : Mme GUERRINI



25/Exposition temporaire Palais Fesch-musée des Beaux-Arts Rencontres à Venise : étrangers et vénitiens dans la peinture du XVIIe siècle Saison estivale 2018 (29 juin – 1er octobre 2018)

Rapporteur : Mme GUERRINI



26/Prêts d’œuvres de la bibliothèque Patrimoniale

Rapporteur : Mme GUERRINI



27/Acquisition à l’euro symbolique par la Commune d’AJACCIO de la parcelle cadastrée section AM n°258, d’une superficie d’environ 43 ares, 55 centiares et de la parcelle cadastrée section AM n°259, d’une superficie d’environ 83 ares, 97 centiares,

appartenant à l’Office Public de l’Habitat de la CAPA.

Rapporteur : Mme OTTAVY



28/Convention de servitude de passage au profit de la Société ENGIE sur la parcelle communale cadastrée section A n° 1207, extension du réseau gaz.

Rapporteur : Mme OTTAVY



29/Cession d’un délaissé communal d’une contenance d’environ 31 m², située Avenue Président JF KENNEDY.

Rapporteur : Mme OTTAVY



30/Avis du CM relatif à la vente de gré à gré d’une partie de la parcelle cadastrée section CP n°134.

- Constitution d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section CP n°134 située lieudit VIGNOLA.

Rapporteur : Mme OTTAVY



31/Attribution de la subvention 2018 à l’Université de Corse pour le fonctionnement du Centre de Capacité en Droit

Rapporteur : M. VOGLIMACCI



32/Attribution de subventions à diverses associations

Rapporteur : M. VOGLIMACCI



33/Présentation du rapport sur situation de la collectivité au regard de la politique de la Ville du pays Ajaccien 2017 et des avis des conseils citoyens

Rapporteur : M. VOGLIMACCI



34/Attribution de subventions à diverses associations

relevant du secteur sanitaire et social

Rapporteur : M. VOGLIMACCI



35/Attribution d’une subvention de fonctionnement à la crèche parentale « A Casa di u piulaconu »

Rapporteur : Mme COSTA-NIVAGGIOLI



36/Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Saint Jean/Livrelli

Rapporteur : Mme COSTA-NIVAGGIOLI



37/Réactualisation du règlement intérieur des crèches

Rapporteur : Mme COSTA-NIVAGGIOLI



38/Contribution de la Ville d’Ajaccio au fonctionnement du Centre d’Hébergement d’Urgence Sociale pour l’année 2018

Rapporteur : Mme CORTICCHIATO



39/Attribution d’une subvention à l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de Haute Corse, association gestionnaire du Centre de Ressource Autisme

Rapporteur : Mme FELICIAGGI