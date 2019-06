Séance du 26 juin 2019



Voici l'ordre du jour du conseil municipal :

M. le Maire



2/ Modalités de concertation sur l’opération d’aménagement de la citadelle « MIOLLIS »

M. le Maire



3/ Décision Modificative n°2/2019 du Budget annexe de l’ANRU

M. SBRAGGIA



4/ Autorisation donnée au Maire de transiger dans le cadre d’un litige opposant la Ville à la Société ADP Architectes et le groupement solidaire de société chargés de la reconstruction du groupe scolaire de six classes dans le quartier des Salines à Ajaccio

M. SBRAGGIA



5/ Modalités d'application du décret du 1er août 2018 et obligation de proposition de paiement en ligne des titres émis par la Ville et le Port Charles Ornano : Adhésion à Payfip

M. SBRAGGIA



6/ Tarif d’occupation commerciale du domaine public : triporteur de produits touristiques (compléments à la délibération n°2016/344)

M. SBRAGGIA



7/ Tarif d’occupation du domaine public : tennis du Casone et ses dépendances

M. SBRAGGIA



8/ Aide à l’installation d’un commerce éphémère Rue Zevaco Maire (lutte contre la vacance commerciale)

M. SBRAGGIA



9/ Création d’emplois budgétaires complémentaires destinés à faire face à un besoin saisonnier et pouvant être pourvus par des agents non titulaires

M. SBRAGGIA



10/ Création d’un emploi non permanent à temps complet de « chargé de mission » pour faire face à un accroissement temporaire d’activité lié au programme « Actions cœur de Ville » et pouvant être pourvu par des agents non titulaires

M. SBRAGGIA



11/ Création du service commun « Service de médecine préventive» (SMP)

M. SBRAGGIA



12/ Modification de treize emplois permanents

M. SBRAGGIA



13/ Programme d’acquisition de véhicules pour l’année 2019

M. SBRAGGIA



14/ Attribution de subventions aux associations sportives

M. VANNUCCI



15/ Programmation du théâtre municipal - saison 2019/2020 de septembre à décembre 2019

Mme GUERRINI



16/ Attribution de subventions aux associations culturelles

Mme GUERRINI



17/ Attribution d’une subvention complémentaire à l’association Case et Bulle pour l’organisation du « Festival International de la Bande Dessinée d’Ajaccio 2019 "

Mme GUERRINI



18/ Attribution d’une subvention d’investissement à l’association AGHJA

Mme GUERRINI



19/ Présentation du projet de coopération transfrontalière LOSE+, admis à financement du FEDER dans le cadre du troisième appel à projets du Programme Opérationnel Maritime IT/FR 2014-2020

M. PUGLIESI



20/ Classement de voirie communale dans le domaine public communal

M. BILLARD



21/ Etablissement du tableau de classement de la voirie communale de la Ville d’AJACCIO

M. BILLARD



22/ Requalification Avenue BEVERINI- VICO – Avenant à la convention de délégation de maitrise d’ouvrage publique Ville/CAPA – AEP/EU

M. BILLARD



23/ Avenant n°1 à la convention relative à l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – volet

«copropriétés dégradées » - quartier des Cannes

Mme OTTAVY



24/ Rapport d’information : Etat d’avancement des opérations 08-29 et 09-05 respectivement Passerelle et Marché des Cannes inscrites au Programme de Rénovation Urbaine des quartiers Cannes-Salines

Mme OTTAVY



25/ Rénovation patrimoniale d’un bâti et d’un espace urbain dans la rue des Glacis – Phase études

Demande de financement au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL)

Mme OTTAVY



26/ Requalification de la rue Fesch et des perpendiculaires Demande de financement au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL)

Mme OTTAVY



27/ Acquisition à l’euro symbolique par la Commune d’AJACCIO, d’une partie de la parcelle cadastrée section BP N° 104, en vue de l’élargissement de la rue Antoine SOLLACARO

Mme OTTAVY



28/ Attribution d’une subvention au Comité des Œuvres Sociales, Culturelles, Sportives et de Loisirs de la Mairie d’Ajaccio (C.O.S.C.S.L.M.A.)

M. VOGLIMACCI



29/ Attribution de subventions à diverses associations

M. VOGLIMACCI



30/ Renouvellement de la convention entre la ville et la Caisse d’Allocations Familiales concernant la prestation de service du Relais assistants Maternels

Mme COSTA-NIVAGGIOLI



31/ Convention d’objectifs et de financement entre la Ville et la Caisse d’Allocations Familiales concernant une subvention d’investissement pour le multi-accueil du Parc Berthault

Mme COSTA-NIVAGGIOLI



32/ Convention formalisant la mise en place du pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne de Corse-du-sud

Mme COSTA-NIVAGGIOLI



33/ Budget supplémentaire 2019 - Régie avec autonomie financière - Port de plaisance

Mme BIANCAMARIA



34/ Mise en œuvre d’un chenal d’accès à l’entrée du port de plaisance Charles-Ornano

Mme BIANCAMARIA



35/ Résiliation du bail emphytéotique « foyer Notre Dame » en date du 21 décembre 2017 consenti à la commune d’Ajaccio par le Conseil Départemental de Corse du Sud auquel s’est substituée la Collectivité de Corse à compter du 1er janvier 2018

Mme CORTICCHIATO



36/ Mise en place d’une « Give-Box »

Mme CORTICCHIATO



37/ Attribution de subventions à diverses associations

relevant du secteur sanitaire et social

Mme CORTICCHIATO



38/ Convention de mise à disposition d’un terrain nu sis Saint Antoine 2 au profit de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien

M.FILONI



39/ Signature d’une convention de partenariat avec le Rotary Club Ajaccio pour le cofinancement de deux chaises de transfert adaptées pour l’accès aux bassins du public en situation de handicap dans les deux piscines municipales

Mme FELICIAGGI



40/ Convention de mise à disposition par la CAPA d’un dispositif d’aide à la baignade pour les personnes déficientes visuelles

Mme FELICIAGGI

Additif à l'ordre du jour :

41/ Attribution du Prix de la Communication Scientifique 2019

