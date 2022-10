Séance du 25 octobre 2022 U prossimu cunsigliu municipali si farà ghjovi u 25 di uttrovi à 6 ori di sera in Casa Cumuna



Accès aux délibérations du 25/10/2022

1 - Présentation des comptes 2021 de la SPL AMETARRA et validation de la recapitalisation

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



2 - Approbation de l’avenant n°1 au traité de concession concernant l’opération d’aménagement de Notre Dame de la Miséricorde.

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



3 - Correspondant incendie et secours. Désignation d'un membre du conseil municipal.

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



4 - Modification de la délibération n° 2022/117 en date du 18 juillet 2022 portant délégation au maire d'une partie des attributions du conseil municipal dans le cadre des dispositions de l'article L.2122-22 du Code général des Collectivités Territoriales

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



5 - Information au conseil municipal. Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et gestion des déchets de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien.

Rapporteur : Monsieur Charles Voglimacci, Adjoint délégué



6 - Délibération modificative : approbation du nouveau plan de financement de l'opération de réaménagement paysager du Parc Berthault

Rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, Adjointe déléguée



7 - Autorisation de renouvellement de la charte PELAGOS

Rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, Adjointe déléguée



8 - Reconduction de la convention entre la Ville d'Ajaccio et la FREDON pour la campagne 2022 de piégeage du Charançon Rouge du Palmier

Rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, Adjointe déléguée



9 - Reconduite de l'autorisation de faire appel à candidature pour la campagne Pavillon Bleu

Rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, Adjointe déléguée



10 - Éclairage public 2021 : coût d’opération et plan de financement MODIFIE

Rapporteur : Monsieur Jacques Billard, Adjoint délégué

Co-rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, Adjointe déléguée



11 - Travaux de rénovation du grand bassin de la piscine Pascal Rossini

Rapporteur : Monsieur Stéphane Vannucci, Adjoint délégué



12 - Délibération modificative relative aux plans de financement de l'étude et de la restauration de la statuaire emblématique napoléonienne de la Ville d’Ajaccio, de la jonction entre le Palais Fesch et la chapelle impériale et de l’acquisition du buste de Jérôme Bonaparte par Joseph Bosio

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



13 - Palais Fesch, édition de deux ouvrages, les chefs-d’œuvre du Palais Fesch et le tome I des recherches menées autour de la Collection Fesch par Carole Blumenfeld.

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



14 - Partenariat entre France 3 Corse Viastella et le Palais Fesch-musée des Beaux-Arts portant sur la réalisation d’un programme court bilingue intitulé : Qui suis-je , Quale so

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



15 - Programme d'actions en faveur du patrimoine pour l'année 2023 dans le cadre du Label Ville et Pays d'Art et d'Histoire

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



16 - Débat sur le rapport d'observations définitives relatives au contrôle des comptes et de la gestion de la Communauté d'agglomération du pays ajaccien (prévention et gestion des déchets).

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



17 - Convention de mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners » dans les écoles maternelles de la commune d’Ajaccio

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, Adjointe déléguée



18 - Création d'une piste d'accès au parking communal de la plage de Sevani

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



19 - Demande de subvention à la Collectivité de Corse relative aux travaux d’entretien, de réparation et de remplacement des Points d’Eau Incendie publics existants, la fourniture et l’implantation de nouveaux hydrants publics sur la commune d’Ajaccio - Programme pluriannuel 2023 - 2026 - Plan de Financement prévisionnel

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



20 - Procédures et autorisations visant à conférer à la Collectivité de Corse, la propriété de différentes emprises communales (privées et publiques) aux fins d'aménagement de la Pénétrante Est d'Ajaccio.

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



21 - Organisation des Centres d'Accueil et de Regroupement (CARE) sur la Commune d’Ajaccio - Demande de subvention à la Collectivité de Corse relative

à l’acquisition du matériel adéquat - Programme pluriannuel 2023 - 2025 - Plan de Financement prévisionnel

Rapporteur : Monsieur Charles Voglimacci, Adjoint délégué



22 - Convention Territoriale Globale: autorisation de signer la convention

Rapporteur : Madame Annie Costa-Nivaggioli, Adjointe déléguée



23 - Autorisation donnée au Maire de signer la convention de mise à disposition de personnel entre la Ville d'Ajaccio (collectivité d'origine) et le Palais des sports et des spectacles "U Palatinu" (structure d'accueil).

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



24 - Mise en place du télétravail au sein des services municipaux

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



25 - Modification de cinq emplois permanents

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



26 - Travaux de remise à niveau de la sécurité de l'Hôtel de Ville

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



27 - Travaux de rénovation de la future Maison de Quartier d'Aspretto

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



28 - Demande d'un fonds de concours patinoire 2022

Rapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, Adjoint délégué



29 - Attribution d'une subvention complémentaire au Comité des Oeuvres Sociales, Culturelles, Sportives et de Loisirs de la Mairie d'Ajaccio (C.O.S.C.S.L.M.A) pour l'année 2022

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, Adjointe déléguée



30 - Admission en non valeur de produits irrécouvrables - régie du port Charles Ornano

Rapporteur : Monsieur Pierre-Laurent Audisio, conseiller municipal délégué



31 - Approbation du Budget Supplémentaire 2022 de la régie du port de plaisance

Rapporteur : Monsieur Pierre-Laurent Audisio, conseiller municipal délégué



32 - Nouvelles compétences et nouvelles règles de fonctionnement de la commission d'appel d'offres.

Rapporteur : Monsieur Christian Bacci, conseiller municipal délégué

MOTION Motion en faveur de la mise en application, dès 2023, d’une réglementation environnementale stricte dans le cadre de l’accueil des navires de croisière dans le port de commerce d’Ajaccio Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le MaireRapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le MaireRapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le MaireRapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le MaireRapporteur : Monsieur Charles Voglimacci, Adjoint déléguéRapporteur : Madame Caroline Corticchiato, Adjointe déléguéeRapporteur : Madame Caroline Corticchiato, Adjointe déléguéeRapporteur : Madame Caroline Corticchiato, Adjointe déléguéeRapporteur : Madame Caroline Corticchiato, Adjointe déléguéeRapporteur : Monsieur Jacques Billard, Adjoint déléguéCo-rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, Adjointe déléguéeRapporteur : Monsieur Stéphane Vannucci, Adjoint déléguéRapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguéeRapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguéeRapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguéeRapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguéeRapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint déléguéRapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, Adjointe déléguéeRapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguéeRapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguéeRapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguéeRapporteur : Monsieur Charles Voglimacci, Adjoint déléguéRapporteur : Madame Annie Costa-Nivaggioli, Adjointe déléguéeRapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguéeRapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguéeRapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguéeRapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguéeRapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguéeRapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, Adjoint déléguéRapporteur : Madame Aurélia Massei, Adjointe déléguéeRapporteur : Monsieur Pierre-Laurent Audisio, conseiller municipal déléguéRapporteur : Monsieur Pierre-Laurent Audisio, conseiller municipal déléguéRapporteur : Monsieur Christian Bacci, conseiller municipal délégué

Accueil Envoyer à un ami Imprimer