Séance du 25 novembre 2022

1 - Motion relative à la maitrise de la prolifération des sangliers

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



2 - Décision de non-conclusion et de non signature du bail emphytéotique administratif (BEA) prévu par la délibération 2020/040 du 20 janvier 2020 avec la SAS Ferme Marine des Sanguinaires

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



3 - Rapport annuel des représentants de la Ville d'Ajaccio, administrateurs de la SPL AMETARRA au titre de 2021 - Contrôle Analogue et rapport d’activités 2021

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



4 - Règlement Local de Publicité – Prescription de la révision, définition des objectifs poursuivis et des modalités de concertation

Rapporteur : Monsieur Alexandre Farina, Adjoint délégué



5 - Requalification paysagère du secteur Place Foch - Avenue Antoine Serafini - Avenue du 1er Consul - Avenue de Paris

Rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, Adjointe déléguée



6 - Débat sur le rapport d'observations définitives relatives au contrôle des comptes et de la gestion de la communauté d'agglomération du Pays Ajaccien (CAPA)

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



7 - Attribution d'un fonds de concours à la Ville d'Ajaccio dans le cadre du fonctionnement des équipements de rayonnement communautaire.

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



8 - Décision modificative N°1 2022 - Budget Annexe de l'ANRU

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



9 - Décision modificative N°2 - Budget principal Ville pour l'exercice 2022

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



10 - Décision modificative n°2 du budget primitif 2022 du budget principal de la Ville d'Ajaccio : création et révision des Autorisations de Programmes et d'Autorisations d'engagements

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



11 - Garantie d’emprunt accordée par la Ville d’Ajaccio à la Société Publique Locale AMETARRA Emprunt relatif à la création de l’Eco quartier de la Miséricorde, afin de de financer les études et les premiers travaux

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



12 - Garantie d’emprunt accordée par la Ville d’Ajaccio à la Société Publique Locale AMETARRA Emprunt relatif à la création de l’Eco quartier du Finosello, afin de finaliser la phase d’études et de démarrer la phase travaux

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



13 - Garantie d’emprunt accordée par la Ville d’Ajaccio à l’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien dans le cadre de travaux de réhabilitation de 13 logements sociaux vacants Quartier PIETRALBA à AJACCIO.

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



14 - Garantie d’emprunt accordée par la Ville d’Ajaccio à l’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien dans le cadre de travaux de réhabilitation de 40 logements sociaux vacants dans différents quartiers à AJACCIO.

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



15 - Garantie d’emprunt accordée par la Ville d’Ajaccio à l’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien dans le cadre de travaux de réhabilitation de 9 logements sociaux vacants Quartier SAINT JEAN à AJACCIO.

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



16 - Autorisation donnée au Maire de transiger dans le cadre d'un litige opposant la Ville à Sarl Chiara Liza.

Rapporteur : Monsieur Pierre-Laurent Audisio, conseiller municipal délégué



17 - Versement d'une subvention aux associations participant à l'organisation du City Trail 2022

Rapporteur : Monsieur Stéphane Vannucci, Adjoint délégué



18 - Attribution d'une aide complémentaire à la modernisation du Cinéma Le Laetitia

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



19 - Demande de Label 100% Éducation Artistique et Culturelle (EAC)

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



20 - Demande d’aide à la rénovation des salles cinéma des médiathèques Saint Jean et des Cannes

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



21 - Mise en place de tarifs spécifiques avec le conservatoire de musique, danse et art dramatique de Corse Henri Tomasi

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



22 - Programme d’animations 2023 du réseau des bibliothèques et médiathèques

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



23 - Autorisation donnée au Maire pour signer la convention d’occupation à titre gratuit, au profit de l’association INIZIATIVA, portant sur un local d’une superficie d’environ 100 m², cadastré section BE n°45, appartenant à la Commune d’Ajaccio.

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



24 - Cession d'un terrain communal situé lieudit Porcelone issu de la parcelle cadastrée section AT n°192 au profit de la SASU Ajaccio Ranocchietto

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



25 - Partenariat avec l'éco-organisme ALCOME relatif à la collecte et au traitement des mégots dans l'espace public.

Rapporteur : Monsieur Charles Voglimacci, Adjoint délégué



26 - Convention de partenariat avec le centre d'Action Médico-Sociale Précoce

Rapporteur : Madame Annie Costa-Nivaggioli, Adjointe déléguée



27 - Mise en place de frais de capture et de transport d'un chien errant admis à la fourrière canine lorsque le propriétaire est identifié

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre Aresu, Adjoint délégué



28 - Nomination de 16 agents recenseurs pour la campagne 2023

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



29 - Festivités de Noël 2022

Rapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, Adjoint délégué