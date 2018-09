Séance du 24 septembre 2018 U prossimu cunsigliu municipali si farà u 24 di sittembri in casa cumuna



Voici l'ordre du jour du prochain conseil municipal ci-dessous : 1 Attribution d’un prix aux jeunes bacheliers mention très bien

M. le Maire



2 Transfert de charges consécutif au transfert de la compétence en matière de promotion du tourisme

M. le Maire



3 Evaluation des charges transférées au titre de la compétence en matière d’action sociale d’intérêt communautaire, retenue par la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) de la communauté d’agglomération du pays Ajaccien

M. le Maire



4 Décision modificative N°1/2018 Budget Principal Ville

M. SBRAGGIA



5 Autorisation donnée au Maire de signer la convention de mise à disposition de personnel, entre la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (collectivité d’origine) et la ville d’Ajaccio (collectivité d’accueil)

M. SBRAGGIA



6 Modification d’un emploi permanent

M. SBRAGGIA



7 Modification d’emplois permanents

M. SBRAGGIA



8 Autorisation donnée au Maire de signer la convention de mise à disposition de personnel, entre la Ville d’Ajaccio (collectivité d’origine) et le Centre Intercommunal d’Action Sociale (collectivité d’accueil)

M. SBRAGGIA



9 Tarification des concessions funéraires

M. SBRAGGIA



10 Autorisation d’un partenariat avec l’association « Etudes et Chantiers

Mme RUGGERI-ZANETTACCI



11 Modification de la délibération N°2018/167 relative à l’attribution de subventions aux associations sportives

M. VANNUCCI



12 Attribution d’une subvention complémentaire à l’association GFCA Basket Ball

M. VANNUCCI



13 Attribution d’une subvention complémentaire à l’association Case et Bulle pour l’organisation du « Festival International de la Bande Dessinée d’Ajaccio 2018 »

Mme GUERRINI



14 Attribution d’une subvention complémentaire à l’association Tempu e Arte pour l’organisation du Spectacle « Aiacciu in Cantu » 2018

Mme GUERRINI



15 Amélioration du service public des bibliothèques

Mme GUERRINI



16 Avis sur le projet de plan de déplacements urbains de la CAPA

M. BILLARD



17 Classement de la parcelle communale cadastrée section A n° 1207 du domaine privé dans le domaine public communal.

Mme OTTAVY



18 Transfert d'office dans le domaine public communal de la voie principale en traverse du lotissement LORETTO des accotements et réseau d’éclairage - Enquête publique relative à ce transfert.

Mme OTTAVY



19 Avis sollicité par la Direction Départementale des Territoire et de la Mer sur un dossier de demande de concession d’utilisation du Domaine Public Maritime en dehors des ports au lieu-dit « Ricanto » au profit de la société EDF PEI

Mme OTTAVY



20 Convention de financement avec la Caisse d’allocations familiales concernant la crèche de Mezzavia

Mme COSTA-NIVAGGIOLI



21 Signature d’une convention de partenariat avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale

Mme CORTICCHIATO



22 Création d’un CD pour les enfants des crèches et maternelles

M. MONDOLONI



23 Fonds de concours Patinoire 2018

M. MONDOLONI

Accueil Envoyer à un ami Imprimer