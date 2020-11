Séance du 23 novembre 2020

1 - Décision Modificative n°1- 2020 Régie avec autonomie financière du port de plaisance Charles Ornano

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



2 - Acquisition d'une sculpture de Vincenzo Vela

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



3 - Adoption du règlement intérieur et des tarifs relatifs au Lazaret Ollandini

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



4 - Attribution du Prix de la Communication Scientifique 2020

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



5 - Prêts du Palais Fesch au bénéfice des musées de Rome

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



6 - Décision modificative n°1-2020 Budget Principal Ville

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



7 - Décision modificative N°1 (2020) du budget principal de la Ville d'Ajaccio: Création et révision des Autorisations de Programme et Autorisations d'engagement

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



8 - Décision modificative N°1-2020 - Budget annexe du stationnement

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



9 - Décision Modificative N°1 (2020) du Budget annexe de l'ANRU : Modification des Autorisations de Programme et financement

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



10 - Décision modificative n°1-2020 - Budget annexe régie des parkings

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



11 - Convention de gestion Capa-Ville relative à l'utilisation par les services de la Capa de la station municipale de carburants

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



12 - Garantie d'emprunt accordée par la Ville d'Ajaccio à l'Office Public de l'Habitat de la Communauté d'agglomération du Pays Ajaccien dans le cadre des travaux de réhabilitation de 38 logements de la résidence des pins à Mezzavia

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué

13 - Modalités de contribution aux dépenses de la direction commune des systèmes d'information et du numérique

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



14 - Approbation de la modification simplifiée n 1 du PLU : rectification d'une erreur matérielle de transcription graphique

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



15 - Etude préalable d'aménagement et d'urbanisme pour la réhabilitation du 3 rue Louis Frediani en vue de créer des logements sociaux . Modification du plan de financement

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



16 - Convention de financement avec la Caisse d'Allocation Familiales concernant une subvention d'investissement pour le multi-accueil du Parc Berthault

Rapporteur : Madame Annie Costa-Nivaggioli, adjointe déléguée



17 - Autorisation donnée au Maire d'Ajaccio de signer la convention de mise à disposition de personnel entre la Ville d'Ajaccio (collectivité d'origine) et le CIAS (organisme d'accueil).

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



18 - Autorisation donnée au Maire d'Ajaccio de signer la convention de mise à disposition de personnel entre le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Pays Ajaccien (organisme d'origine) et la Ville d'Ajaccio (collectivité d'accueil).

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



19 - Modification d'un emploi permanent (changement de temps de travail).

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



20 - Modification de deux emplois permanents (pour nomination suite à concours)

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



21 - Attribution d'une subvention complémentaire à la Mission Locale d'Ajaccio pour l'année 2020

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, adjointe déléguée



22 - Attribution d'une subvention de fonctionnement à la Crèche parentale A Casa di U Piulacone

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, adjointe déléguée



23 - Demande de financement ITI pour l'acquisition, l'installation et la gestion d'un dispositif permettant de connaître en temps réel les disponibilités de stationnement dans les quartiers prioritaires, sur l'axe ABBATUCCI-MEZZANA

Rapporteur : Madame Marie-Antoinette Santoni-Brunelli, conseillère municipale déléguée