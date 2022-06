Séance du 23 juin 2022

Présentations :

Bilan de la concertation sur la future opération de la MISERICORDE



Propositions d’orientations d’aménagement sur le périmètre de la future opération de la MISERICORDE





1 - Approbation du bilan de la concertation publique relative à la création de l’opération d’aménagement de la Miséricorde

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



2 - Approbation de la création de l’opération d’aménagement de la Miséricorde.

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



3 - Approbation du traité de concession et autorisation de signature du maire concernant l’opération d’aménagement de la Miséricorde

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



4 - Programme d’activation de la citadelle 2022 – Agrément des contrats

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



5 - Actualisation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) 2023

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



6 - Convention Ville-INRAP relative à la réalisation du diagnostic d’archéologie préventive dénommée "AJACCIO (2A) PARKING DIAMANT"

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



7 - Tarification des cartes d'accès aux pontons et aux bornes- port Charles Ornano

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué





8 - Déploiement du schéma directeur de modernisation de l'éclairage public

Rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, adjointe déléguée

Co-Rapporteur : Monsieur Jacques Billard, adjoint délégué





9 - Approbation du compte de gestion de l'exercice 2021 dressé par le Comptable public - Budget principal

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



10 - Approbation du compte administratif de l'exercice 2021 - Budget principal

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



11 - Affectation des résultats du compte administratif de l'exercice 2021 -Budget principal

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



12 - Approbation du compte de gestion de l'exercice 2021 dressé par le Comptable public - Budget annexe du Stationnement

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



13 - Approbation du compte administratif de l'exercice 2021 - Budget annexe du stationnement

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



14 - Affectation du résultat du compte administratif de l'exercice 2021 -Budget annexe du Stationnement

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



15 - Approbation du compte de gestion de l'exercice 2021 dressé par le Comptable public - Budget annexe de l'ANRU

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



16 - Approbation du compte administratif de l'exercice 2021 - Budget annexe de l'ANRU

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



17 - Affectation du résultat du compte administratif de l'exercice 2021 - Budget annexe de l'ANRU

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



18 - Approbation du compte de gestion de l'exercice 2021 dressé par le Comptable public - Budget de la régie des parkings

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



19 - Approbation du compte administratif de l'exercice 2021 - Budget de la régie des Parkings

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



20 - Affectation du résultat du compte administratif de l'exercice 2021 - Régie des Parkings

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



21 - Approbation du compte de gestion de l'exercice 2021 dressé par le Comptable public - Budget de la régie du port de plaisance

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



22 - Approbation du compte administratif de l'exercice 2021 - Budget de la régie du port de plaisance

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



23 - Affectation du résultat du compte administratif de l'exercice 2021 - Port de plaisance : régie avec autonomie financière

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



24 - Modification des délibérations n°2021/235 et 2021/013 relatives aux acquisitions de véhicules pour l'année 2021 (partie 2)

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



25 - Programme d'acquisition de véhicules pour l'année 2022

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué





26 - Programmation des actions de médiation culturelle pour la saison culturelle 2022-2023

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



27 - Programmation du théâtre municipal - Saison 2022/2023- Spectacle vivant septembre à décembre 2022

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



28 - Programme en arts plastiques pour la saison 2022/2023 - Espace Diamant

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



29 - Délibération modificative : approbation du taux de participation de l’Agence du Tourisme de la Corse à l’Étude préalable de programmation du domaine des Milelli

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



30 - Prêts de tableaux du Palais Fesch pour l'année 2022

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée





31 - Programme 2022 d’acquisition de matériels de restauration scolaire

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe déléguée





32 - Modification de douze emplois permanents.

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée





33 - Programmation Estivale 2022

Rapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, adjoint délégué