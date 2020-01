Séance du 20 janvier 2020

1 - Approbation de la prise de compétences complémentaires et modifications statutaires de la CAPA

Rapporteur : Monsieur Le Maire



2 - Avenant n°5 au traité de concession d'aménagement "Coeur de ville"

Rapporteur : Monsieur Le Maire



3 - Donation entre vifs d'une propriété bâtie dénommée « Le Lazaret » appartenant à François et Marie-Jeanne OLLANDINI et d'une partie de ses biens mobiliers au bénéfice de la Ville d'Ajaccio

Rapporteur : Monsieur Le Maire



4 - Décision modificative n°3/2019 du Budget Principal Ville

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



5 - Acquisition des locaux annexes au théâtre Kallisté

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



6 - Autorisation donnée au Maire de transiger dans le cadre d'un litige opposant la Ville à la société ADP Architectes et le groupement solidaire de société

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



7 - Autorisation donnée au Maire de transiger dans le cadre d'un litige opposant la Ville à Sarl "Chiara Lisa"

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



8 - Autorisation donnée au Premier adjoint au Maire de signer la convention de mise à disposition de personnel entre la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (collectivité d'origine) et la Commune d'Ajaccio (collectivité d'accueil)

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



9 - Autorisation donnée au Premier adjoint au Maire de signer la convention de mise à disposition de personnel entre la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (collectivité d'origine) et la Ville d'Ajaccio (collectivité d'accueil)

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



10 - Concours du Receveur Municipal, attribution d'une indemnité.

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



11 - Convention de gestion d'équipements et de services liés à la compétence eaux pluviales urbaines - CAPA Ville

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



12 - Conventions de co-maîtrise d'ouvrage CAPA-Ville pour la réalisation du bassin de rétention

de Péraldi et du bassin de rétention Alzo di Leva I

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



13 - Création d'un emploi au sein de la régie des parkings

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



14 - Grand site de la Parata: Travaux de rénovation du ponton

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



15 - Modification de onze emplois permanents

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



16 - Modification des modalités d'organisation des astreintes de la Direction Générale des

Services Techniques (DGST)

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



17 - Protocole d'accord transactionnel Phase I des Cannes

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



18 - Acquisition d'un dessin pour le cabinet d'arts graphiques du Palais Fesch, Musée des Beaux-Arts

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



19 - Autorisation de solliciter les subventions de l'Etat et de la Collectivité de Corse pour la réalisation des travaux de réhabilitation de la bibliothèque patrimoniale Fesch

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



20 - Autorisation de solliciter un cofinancement de l'Etat et de la Collectivité de Corse pour la restauration des meubles classés de la Bibliothèque Patrimoniale Fesch

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



21 - Avenant au règlement intérieur des bibliothèques

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



22 - Conditions générales de vente - Billetterie Espace Diamant

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



23 - Conduite d'opérations relatives à l'inventaire du patrimoine de la Ville d'Ajaccio

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



24 - Conservation préventive et restauration du fonds ancien

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



25 - Convention avec l'association Mémoires et Merveilles

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



26 - Eglise Saint Roch: Poursuite des travaux de restauration du beffroi et des cloches.

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



27 - Exposition de photographies d'Anna Vivante en complément de l'exposition "La Grande Bellezza, l'art à Rome au XVIIIe siècle" au Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



28 - Festival de la photo - Edition 2

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



29 - Modification programmation spectacle vivant 2019-2020

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



30 - Organisation des rencontres de la médiation et de l'éducation artistique et culturelle du pays ajaccien

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



31 - Partenariat Centre Méditerranéen de la Photographie (CMP) 2019-2022

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



32 - Rapport annuel des recours administratifs préalables obligatoires

Rapporteur : Monsieur Jacques Billard, adjoint délégué



33 - Acquisition à l'euro symbolique par la commune d'Ajaccio des parcelles cadastrées section A n° 360 et 1363

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



34 - Conclusion d'un contrat de concession immobilière au profit de Monsieur SANTONACCI en vue de la mise à disposition d'un terrain communal situé Route des Sanguinaires.

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



35 - Retrait de délibération 2019/315 du 25 novembre 2019 et principe de vente de gré à gré.

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



36 - Conditions essentielles de la vente de la parcelle cadastrée section AE n°69 au profit de l'association ACA.

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



37 - Conditions essentielles de la vente de la parcelle cadastrée section BR n°73 d'une superficie d'environ 20 ares 77 centiares au profit de la Direction Régionales des Affaires Culturelles

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



38 - Délibération rectificative suite à une erreur matérielle de la délibération n°2019/305 du 25 novembre 2019

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



39 - Désaffectation et déclassement de l'emprise foncière de la halle Campinchi

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



40 - Modification du champ d'application du droit de préemption urbain sur la commune d'Ajaccio

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



41 - Prise à bail emphytéotique par la SAS Ferme Marine des Sanguinaires d'un terrain issu de la

parcelle communale cadastrée CS n°12 sise la Parata

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



42 - CONTRAT DE VILLE 2020

Rapporteur : Monsieur Charles Voglimacci, adjoint délégué



43 - Programmation des services de la Direction Jeunesse et Vie des Quartiers

Rapporteur : Monsieur Charles Voglimacci, adjoint délégué



44 - Signature du Schéma Départemental d'Animation de la Vie Sociale 2020-2022

Rapporteur : Monsieur Charles Voglimacci, adjoint délégué



45 - Convention d'objectifs et de financement entre la ville et la CAF concernant une subvention d'investissement pour la crèche du Parc Berthault

Rapporteur : Madame Annie Costa-Nivaggioli, adjointe déléguée



46 - Convention entre le multi-accueil A Ciucciarella et l'Association ACLAM

Rapporteur : Madame Annie Costa-Nivaggioli, adjointe déléguée



47 - Carnaval d'Ajaccio 2020

Rapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, adjoint délégué



48 - Festa di a Lingua corsa 2020

Rapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, adjoint délégué