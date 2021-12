Séance du 20 décembre 2021

1 - Présentation de la nouvelle identité visuelle de la Ville d'Ajaccio suite à une opération de démocratie participative

Rapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le Maire

Co-Rapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, adjoint délégué



2 - Acquisition par préemption d'un ensemble de locaux pour une superficie de 2230, 50 m² et de 79 emplacements de stationnements cadastrés BZ n°243 sis avenue Docteur Barthélémy Ramaroni à AJACCIO

Rapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le Maire



3 - Extension du parking Diamant et requalification de la Place Charles De Gaulle

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



4 - Prise d'initiative et modalités de concertation de l'opération d'aménagement MISERICORDE

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



5 - Avenant n° 1 à la convention de mandat pour les études sur le futur Eco Quartier de la MISERICORDE

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



6 - Ouverture dominicale des commerces pour l'année 2022

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



7 - Approbation du bilan d'activité 2020 de la SPL M3E

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



8 - Création d'un abonnement pour le stationnement de surface des usagers titulaires d'un contrat de location annuelle d'un poste d'amarrage - port Charles-Ornano

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



9 - Demande de soutien financier pour des audits énergétiques de 5 bâtiments de la Ville d'Ajaccio, analyse financière du scénario de rénovation retenu

Rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, adjointe déléguée

Co-rapporteur : Monsieur Jacques Billard, adjoint délégué



10 - Programmation de divers travaux de proximité - année 2021

Rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, adjointe déléguée

Co-rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée







11 - Dons et prêts d'oeuvres Palais Fesch musée des Beaux-Arts

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



12 - Déstockage et dons d'ouvrages du Palais Fesch aux bénéfices d'institutions et associations publiques à but non lucratif

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



13 - Modification de la délibération n°2020/317 du 17 décembre 2020 relative à la réalisation du Conservatoire de Musique, Danse et Art dramatique de Corse Henri Tomasi Création du Centre d'enseignement et de ressources musicales numériques et modification du plan de financement

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée

Co-rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



14 - Subvention pour la conservation préventive et la restauration du fonds ancien

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



15 - Subvention pour le renouvellement du fonds documentaire des bibliothèques

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



16 - Approbation de la décision modificative 1 du budget annexe du Stationnement 2021.

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



17 - Approbation de la décision modificative n°2/2021 du budget principal de la ville

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



18 - Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



19 - Avenant pour la garantie de prêt du crédit agricole mutuel de la Corse accordé à la SPL Ametarra dans le cadre de la concession d'aménagement du "Finosello"

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



20 - Sortie de biens de l'inventaire et de l'actif : véhicules

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



21 - Etablissement du tableau de la voirie communale

Rapporteur : Monsieur Jacques Billard, adjoint délégué



22 - Rapport annuel des recours administratifs préalables obligatoires

Rapporteur : Monsieur Jacques Billard, adjoint délégué



23 - Convention d'occupation temporaire du domaine public au profit d'edf sei corse sur la parcelle communale ae 150

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



24 - Individualisation de subventions dans le cadre de l'OPAH Copropriétés dégradées des Cannes

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



25 - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat volet Copropriétés dégradées : ajustement de la subvention accordée à la copropriété de CALA DI SOLE

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



26 - Création d'une réserve communale de sécurité civile

Rapporteur : Monsieur Charles Voglimacci, adjoint délégué



27 - Convention de partenariat avec les communes concernant l'accueil d'enfants en crèche

Rapporteur : Madame Annie Costa-Nivaggioli, adjointe déléguée

Co-rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



28 - Accueil de trois missions de service civique au sein des services municipaux

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



29 - Définition des temps de travail des personnels de la Ville d'Ajaccio

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



30 - Rapports annuels du délégataire 2019 et 2020 : délégation de service public du crématorium de la commune d'Ajaccio

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



31 - Avenant numéro 3 relatif au contrat de délégation de service public portant sur la création et l'exploitation d'un crématorium sur la commune d'Ajaccio

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



32 - Acceptation du fonds de concours Patinoire 2021

Rapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, adjoint délégué