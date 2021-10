Séance du 18 octobre 2021

1 - Approbation de la décision modificative 1 2021 du budget principal de la ville

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



2 - Décision modificative n°1 2021 du budget principal de la ville : création et révision des autorisations de programme et autorisations d'engagement

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



3 - Approbation de la décision modificative 1 2021 du budget annexe de l'Anru

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



4 - Approbation du budget supplémentaire 2021 du budget annexe du stationnement

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



5 - Approbation du budget supplémentaire 2021 du budget de la régie des parkings

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



6 - Décision modificative 1 de l'exercice 2021 Régie avec autonomie financière du port de plaisance Charles Ornano

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



7 - Modification de la garantie de prêt auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour l'opération de la place Campinchi dans le cadre de la concession d'aménagement "opération coeur de ville"

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



8 - Ouverture de crédits d'investissement par anticipation pour l'exercice 2022

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué