Séance du 18 décembre 2017

I.1 Décision modificative n° 3/2017 – budget principal Ville

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.2 Ouverture anticipée de crédits d’investissement – Exercice 2018 - Budget Principal

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.3 Modification de la délibération N°2016/219 du 1er août 2016 relative aux modalités d'organisation des astreintes

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.4 Autorisation donnée au Maire de transiger dans le cadre d’un litige opposant la Ville à Madame Pauline Thérèse MARTINETTI

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.5 Budget primitif 2018 - régie avec autonomie financière du port de plaisance

Rapporteur : Mme BIANCAMARIA



I.6 Admission en non valeur de produits irrécouvrables - Régie avec autonomie financière du port Charles-Ornano

Rapporteur : Mme BIANCAMARIA



I.7 Attribution de l’indemnité de conseil au Trésorier Municipal, Trésorier du Grand Ajaccio - Régie avec autonomie financière du port Charles-Ornano

Rapporteur : Mme BIANCAMARIA



II.1 Dénomination de voies et espaces publics communaux.

Rapporteur : M. le Maire



II.2 Acquisition à l’euro symbolique de la voie privée, ouverte à la circulation publique, traversant les parcelles cadastrées section C n° 326, 340, 341, 342 et 344, en vue de son transfert dans le domaine public communal.

Rapporteur : M. le Maire



II.3 Prise à bail emphytéotique par la Ville d’Ajaccio du bâtiment dénommé « Foyer Notre Dame » cadastré section BE n° 339 situé lieu dit Route St Joseph, appartenant au Département de la Corse du Sud.

Rapporteur : M. le Maire



II.4 Convention d’occupation au profit de la Ville d’une partie de la parcelle cadastrée section BP n° 330 propriété des copropriétaires de la Résidence Empire.

Rapporteur : M. le Maire



II.5 Convention de mise à disposition gratuite au profit de la société anonyme ENGIE, de deux terrains communaux d’une superficie respective de 5 hectares 26 centiares et de 97 ares 78 centiares, sis Saint Antoine, Commune d’AJACCIO.

Rapporteur : M. le Maire



II.6 Acquisition à l’euro symbolique d’un ensemble immobilier bâti et non bâti appartenant au Département de Corse du Sud afin d’y édifier une école maternelle.

Rapporteur : M. le Maire



II.7 Création de la société publique locale M3E - Approbation des statuts et désignation des administrateurs.

Rapporteur : M. le Maire



II.8 Modification de la délibération N°2017/ 178 en date du 31 juillet 2017 concernant l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat avec volet «copropriétés dégradées» Ville d’Ajaccio : Quartier des Cannes-2018 – 2022 : Modification du plan de financement global de l’opération faisant suite aux participations des partenaires financiers.

Rapporteur : Mme OTTAVY



II.9 Acquisition d’une prestation d’étude de faisabilité d’une chaudière biomasse sur le Groupe Scolaire Saint Jean.

Rapporteur : Mme OTTAVY



III.1 Création du Centre intercommunal d’action sociale

Rapporteur : M. le Maire



III.2 Accueil de 8 jeunes en mission de service civique au sein des services municipaux en 2018

Rapporteur : M. le Maire



III.3 Renouvellement de la convention de l’Association des Amis du Palais Fesch

Rapporteur : Mme GUERRINI



III.4 Acceptation du fonds de concours Patinoire 2017

Rapporteur : M. MONDOLONI



III.5 Complément à la délibération n°2017/277 relative aux festivités de Noël 2017

Rapporteur : M. MONDOLONI