Séance du 17 décembre 2020



Voici l'ordre du jour du prochain conseil municipal ci-dessous : 1 - Admission en non-valeur de produits irrécouvrables

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



2 - Attribution d'une subvention à une association du secteur nautique

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



3 - Tarification des diverses installations du port de plaisance Charles-Ornano à compter du 1er janvier 2021

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



4 - Maintien exceptionnel des estrades dites saisonnières, à titre gratuit, pour la période allant du 1er novembre 2020 au 14 avril 2021

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



5 - Modification de la délibération n° 2020/298 du 23 novembre 2020 - soutien au commerce : jeu concours

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



6 - Ouverture dominicale des commerces pour l'année 2021

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



7 - Présentation des comptes 2019 de la SPL AMETARRA - Rapport annuel des représentants de la Ville d'Ajaccio, administrateurs de la SPL AMETARRA au titre de 2020 - Contrôle Analogue

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



8 - Validation du compte rendu annuel au concédant 2019 - Avenant N° 7 au traité de concession d'aménagement - Coeur de Ville

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



9 - Programme d'activation culturelle, patrimoniale et économique de la citadelle pour 2021

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



10 - Validation du compte rendu annuel au concédant 2019 - Avenant n 1 au traité de concession d'aménagement FINOSELLO

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



11 - Présentation et validation du Plan local d'adaptation au changement climatique de la Ville d'Ajaccio afin de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés par l'Union Européenne en matière de climat et d'énergie, à l'horizon 2030

Rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, adjointe déléguée



12 - Signature d'une convention biennale 2020-2021 avec l'association Rugby Club Ajaccien et mise à disposition d'une installation sportive.

Rapporteur : Monsieur Stéphane Vannucci, adjoint délégué



13 - Adhésion au Conseil International des musées 2021

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



14 - Adhésion à la Fondation du patrimoine

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



15 - Conservation préventive et restauration du fonds ancien

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



16 - Création d'une nouvelle médiathèque dans les locaux de l'ancien oratoire St Joseph

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



17 - Exposition temporaire : Napoléon, La Légende

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



18 - Modification de la délibération n°2017-213 du 25 septembre 2017 relative à la réalisation du Conservatoire de Musique, Danse et Art dramatique de Corse Henri Tomasi Création du Centre d'enseignement et de ressources musicales numériques et modification du plan de financement

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



19 - Modification du plan de financement du bibliobus

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



20 - Médiation culturelle Palais Fesch année 2021

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



21 - Programme d'animation 2021 des bibliothèques et médiathèques

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



22 - Subvention pour la constitution du fonds documentaire des bibliothèques

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, adjointe déléguée



23 - Acquisition de véhicules année 2021 - Partie 1

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



24 - Complément délibération 2020/256 exonérations diverses liées à la crise sanitaire Covid-19 pour le stationnement de surface et le parking du Diamant : prorogation du dispositif durant le mois de novembre 2020.

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



25 - Eclairage public 2020: coût d'opération et plan de financement

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



26 - Ouverture anticipée de crédits d'investissement sur l'exercice 2021

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



27 - Remise gracieuse suite à la mise en débet du régisseur Billetterie Palais Fesch Musée des Beaux Arts

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



28 - Adaptation des modalités de fonctionnement du stationnement sur voirie suite à la promulgation de la Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM)

Rapporteur : Monsieur Jacques Billard, adjoint délégué



29 - Rapport annuel des recours administratifs préalables obligatoires

Rapporteur : Monsieur Jacques Billard, adjoint délégué



30 - Convention de mise à disposition et d'occupation de terrains communaux à usage de jardins familiaux au profit de l'association « Les jardins des Cannes»

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



31 - Logement social - Engagement triennal de la Ville d'Ajaccio pour la période 2020-2022 au titre de la Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



32 - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat « Copropriétés Dégradées » des Cannes - Individualisation des subventions

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



33 - Solde délégation de maitrise d'ouvrage publique - requalification avenue Beverini Vico

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



34 - Annulation de la délibération n° 2020/272 du 27 octobre 2020 portant nomination de 16 agents recenseurs

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



35 - Autorisation donnée au Maire de signer la convention de mise à disposition de personnel entre la Ville d'Ajaccio (collectivité d'origine) et l'Association Radio Frequenza Nostra (organisme d'accueil).

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



36 - Création du service commun « Direction de la communication interne (DCI)

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



37 - Modification de deux emplois permanents (mobilités)

Rapporteur : Madame Annie Sichi, adjointe déléguée



38 - Attribution de tablettes dans le cadre de l'accompagnement scolaire

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, adjointe déléguée

