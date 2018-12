Séance du 17 décembre 2018

1/ Présentation du rapport annuel des représentants de la ville d’Ajaccio administrateurs de la SPL AMETARRA pour 2017 – Contrôle Analogue

Rapporteur : M. le Maire



2/ Compte rendu annuel à la collectivité (CRACL) - Concession d’aménagement « Cœur de ville »

SPL AMETARRA

Rapporteur : M. le Maire



3/ Avenant n° 3 au traité de concession d'aménagement "Cœur de ville"

Rapporteur : M. le Maire



4/ Convention de mandat à la SPL AMETARRA pour la réalisation des études préalables à l’opération d’aménagement d’un éco quartier sur le périmètre de la Miséricorde

Rapporteur : M. le Maire



5/ Garantie d’un prêt du Crédit Agricole Mutuel de la Corse accordé à la SPL AMETARRA dans le cadre de la concession d’aménagement du « FINOSELLO »

Rapporteur : M. le Maire



6/ Demande de dotation d’équipement en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques suite aux intempéries du 29/10/2018.

Rapporteur : M. le Maire



7/ Dénomination de la voie publique entre le rond point du Stiletto et la route de Mezzavia

Rapporteur : M. le Maire



8/ Ouverture anticipée de crédits d’investissement – Exercice 2019 Budget Principal et budget annexe de l’Anru

Rapporteur : M. SBRAGGIA



9/ Indemnisation des frais de déplacement des agents de la ville d'Ajaccio. Complément apporté à la délibération N°2010/9 du 31 janvier 2012

Rapporteur : M. SBRAGGIA



10/ Modification de quatorze emplois permanents

Rapporteur : M. SBRAGGIA



11/ Ouverture dominicale des commerces pour l’année 2019

Rapporteur : M. SBRAGGIA



12/ Autorisation donnée au Maire de transiger dans le cadre d’un litige opposant la Ville à l’entreprise Barbolosi et Cie

Rapporteur : M. SBRAGGIA



13/ Attribution d’une subvention complémentaire à l’association ASPTT Athlétisme pour 2018

Rapporteur : M. VANNUCCI



14/ Approbation et Signature de la charte pour la diffusion de la création artistique insulaire dans les salles de spectacles de Corse

Rapporteur : Mme GUERRINI



15/ Proposition de programme d’actions de médiation en faveur du Palais Fesch-musée des Beaux-Arts pour l’année 2019

Rapporteur : Mme GUERRINI



16/ Enrichissement des collections du Palais Fesch

Acquisition de quatre œuvres d’art

Rapporteur : Mme GUERRINI



17/ Désherbage des collections des bibliothèques et médiathèques

Rapporteur : Mme GUERRINI



18/ Programme d’animations 2019 du réseau des bibliothèques et médiathèques

Rapporteur : Mme GUERRINI



19/ Aménagement Espace Diamant – Travaux de modernisation

Rapporteur : Mme GUERRINI



20/ Projet de médiation et d’action culturelle - Spectacle vivant, Direction de la culture - Année 2019

Rapporteur : Mme GUERRINI



21/ Programmation cinématographique 2019 à l’Espace Diamant

Rapporteur : Mme GUERRINI



22/ Programmation 2019 des expositions de l’Espace Diamant - Hors les murs

2e Edition du Festival de la photographie

Rapporteur : Mme GUERRINI



23/ Programmation 2019 des conférences à l’Espace Diamant

Rapporteur : Mme GUERRINI





24/ Rapport Annuel des Recours Administratifs Préalables Obligatoires

Rapporteur : M. BILLARD



25/ 08.10 Opération Bassin de Rétention (Peraldi) : Modification de l’Autorisation de Programme et du Plan de financement (PAPI)

Rapporteur : Mme OTTAVY



26/ Régularisation foncière de la ZAC du FINOSELLO

Rapporteur : Mme OTTAVY



27/ Adhésion de la Ville d’Ajaccio à l’Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de l’Environnement (IFFO-RME)

Rapporteur : Mme OTTAVY



28/ Prise à bail rural à clauses environnementales par Monsieur Biancucci Stéphane de la parcelle cadastrée section CR n°136 appartenant au domaine privé de la commune, lieudit Vignola

Rapporteur : Mme OTTAVY



29/ Attribution d’une subvention à l’association Ball’e Arte

Rapporteur : M. VOGLIMACCI



30/ Décision modificative 2/2018 – régie avec autonomie financière du port Charles-Ornano

Rapporteur : Mme BIANCAMARIA



31/ Attribution d’une subvention à des associations

du secteur nautique

Rapporteur : Mme BIANCAMARIA



32/ La Fête de la Langue Corse

Rapporteur : M. MONDOLONI