Séance du 13 avril 2023

1 - Étude de l'aménagement du littoral Saint Joseph - Abbatucci

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



2 - Convention de co-maîtrise d'ouvrage entre la Commune d'Ajaccio et la Collectivité De Corse relative à la création d'un nouvel accès au secteur de la Confina depuis la RD 31.

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



3 - Convention pour l'opération aménagement de la RT21 et création d'une piste cyclable entre le port de l'amirauté et le fond de baie à Ajaccio.

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



4 - Bilan du programme d'activation "Hé vivà 2022" de la citadelle - Programme d'activation "Hé Vivà 2023" de la citadelle

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire

Co-rapporteur : Simone Guerrini, Adjointe déléguée



5 - Gestion Fourrière Municipale : Approbation du principe du recours à une Délégation de Service Public.

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



6 - Désignation des représentants de la commune d’Ajaccio au sein de la commission locale d’évaluation des charges transférées - CLECT

Rapporteur : Monsieur Alexandre Farina, Adjoint délégué



7 - Modifications relatives à l'opération de travaux d’amélioration prévus Halle des Marchés, Place Campinchi ainsi qu'à son plan de financement

Rapporteur : Monsieur Alexandre Farina, Adjoint délégué



8 - Charte de bonnes pratiques d’entretien pour la préservation des plages du site Natura 2000 FR9402012 de Capo di Feno

Rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, Adjointe déléguée



9 - Modification du plan de financement du projet d'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments scolaires

Rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, Adjointe déléguée

Co-rapporteur :Rose-Marie Ottavy-Sarrola, Adjointe déléguée



10 - Aide à l’équipement du musée numérique des Jardins de l’Empereur

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



11 - Conservatoire Henri Tomasi - Avenant n°2

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



12 - Convention de partenariat entre l’Office Intercommunal de Tourisme et le Palais Fesch-musée des Beaux-Arts concernant la mise en place du passeport City pass pour l’année 2023.

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



13 - Dépôt d'une copie d’après Francesco Albane, La Toilette de Venus, au château de Carrouges en Normandie

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



14 - Modifications règlement intérieur - Espace diamant

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



15 - Modification des plans de financements relatifs aux demandes de subventions 2023 portées par la Direction du Patrimoine, et ce, afin d’intégrer la possibilité nouvelle de valoriser les montants de dépenses en « TTC ».

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



16 - Participation de la Ville d'Ajaccio au tournoi d'échec, seconde édition "Échecs et Pat ."

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



17 - Programme acquisition de véhicules pour l'année 2023

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



18 - Plan de financement - cuisine centrale dans le quartier dit « Saint Joseph »

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, Adjointe déléguée



19 - Travaux de rénovation des écoles

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, Adjointe déléguée



20 - Avis de la commune sur le Dossier Préliminaire de Sécurité (DPS) relatif au projet de construction du téléphérique d'Ajaccio - Projet ANGELO

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



21 - Attribution de la protection fonctionnelle dans le cadre d’un litige RH devant la Chambre contentieuse de la Cour des comptes

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



22 - Modification de six emplois permanents

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



23 - Travaux de mise en sécurité des bâtiments communaux - bâtiments hors écoles-

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



24 - Carnaval d'Ajaccio 2023

Rapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, Adjoint délégué



25 - Festa di a lingua corsa in Aiacciu

Rapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, Adjoint délégué



26 - Mise à disposition d'emplacements par le centre hospitalier Notre-Dame de la Miséricorde pour la mise en place d'une baie radio.

Rapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, Adjoint délégué



27 - Signature du règlement de mise à disposition de tableaux numériques, de classes mobiles et du maintien en condition opérationnelle

Rapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, Adjoint délégué



28 - Modalités d'accès et tarification de la machine à glace et à écailles - Port Charles-Ornano

Rapporteur : Monsieur Pierre-Laurent Audisio, conseiller municipal délégué