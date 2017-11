Séance du 06 novembre 2017 U cunsigliu municipali si farà u 6 di nuvembri à 6 ori di sera in casa cumuna



L'ordre du jour du conseil municipal : Election du 14ème adjoint

Rapporteur : M. le Maire



I.1- Modification de la délibération N°2015/27 du 16 février 2015. Désignation des membres du conseil municipal appelés à siéger au conseil d’administration et à l’assemblée générale de la mission locale."

Rapporteur : M. le Maire



I.2 - Décision modificative N°2/2017 - Budget principal VILLE

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.3 - Budget supplémentaire 2017 - Budget annexe du stationnement

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.4 - Budget Supplémentaire 2017 - Régie des parkings

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.5 Budget supplémentaire 2017 Budget annexe ANRU

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.6 - Nouvelle garantie d’emprunts de la Ville d’Ajaccio accordée à la société d’Hlm ERILIA suite à une procédure de réaménagement de plusieurs emprunts

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.7 - Réduction du périmètre du service public confié à la régie des parkings

Modification :

- de la délibération N°2015/397 du 26 novembre 2015 portant création de la régie autonome, et des statuts de la régie autonome

- de la délibération n° 2017/147 du 26 juin 2017 portant première réduction du périmètre de la régie des parkings.

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.8 - Nomination de 15 agents recenseurs

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.9 - Autorisation de prolonger la mise à disposition à titre gratuit d’un agent de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien auprès des services de la Ville d’Ajaccio au sein de la direction des sports, jusqu’au 31 décembre 2017

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.10 - Autorisation de prolonger la mise à disposition à mi-temps d’un agent de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien

auprès des services de la Ville d’Ajaccio (au sein de la direction générale des services, pour l’élaboration des documents de planification stratégique d’urbanisme) jusqu’au 31 décembre 2018

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.11 - Autorisation de la mise à disposition à mi-temps d’un agent de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien auprès des services de la Ville d’Ajaccio au sein de la direction du Commerce, de l’Artisanat et du Domaine Public, jusqu’au 31 mars 2018

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.12 - Autorisation de la mise à disposition d’un agent de la Ville d’Ajaccio auprès des services du Centre des Finances Publiques (CFP) Grand Ajaccio Jusqu’au 31 octobre 2018

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.13 - Autorisation de la mise à disposition d’un agent de la Ville d’Ajaccio auprès du Syndicat Mixte de Gestion et de Valorisation du Grand Site des Iles Sanguinaires et de la Pointe de la Parata

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.14 - Modification du tableau des emplois budgétaires pour:

- une mise à disposition d’un agent de la Ville

- permettre la stagiarisation d’agents communaux

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.15 - Autorisation de vendre des véhicules désaffectés et déclassés du domaine public communal

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.16 - Modification du programme 2017 d’acquisition de véhicules techniques et légers

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.17 - Charges d’entretien courant des infrastructures du port de plaisance Charles Ornano

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.18 - Budget supplémentaire 2017 - Régie avec autonomie financière Port de plaisance

Rapporteur : Mme BIANCAMARIA



I.19 - Tarification des diverses installations du port de plaisance Charles-Ornano à compter du 1er janvier 2018

Rapporteur : Mme BIANCAMARIA



I.20 - Convention de collaboration commune d’Ajaccio/Office intercommunal du tourisme du pays ajaccien, pour permettre la bonne mise en œuvre du projet « ITACA » relevant du PO INTERREG IT-FR MARITIME 2014-2020 - à travers l’intervention d’experts " handicap et tourisme

Rapporteur : M. PUGLIESI





II.1 - Description des engagements d’EDF Production Electrique Insulaire à la cessation d’activités de la centrale à cycle combiné du RICANTO

Rapporteur : M. le Maire



II.2 - Prise à bail emphytéotique par la Ville d’AJACCIO des parcelles cadastrées section C, n° 1 022, 1 026, 1 029, Situées lieudit FORCIO, Appartenant à l’Association Diocésaine de Corse

Rapporteur : M. le Maire



II.3 - Convention de mise à disposition gratuite au profit de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, d’un terrain communal nu sis Saint Antoine 2, Commune d’AJACCIO, d’une superficie de 3,5 hectares de surface

Rapporteur : M. le Maire



II.4 - Echange de parcelles situées lieudit BIANCARELLO,

Cadastrées section BN n°27p, 28p et section BN n°92p.

Rapporteur : M. le Maire



II.5 - Reconduite de l’autorisation de faire « appel à candidature pour la campagne Pavillon Bleu »

Rapporteur : Mme RUGGERI-ZANETTACCI



II.6 - Politique « zérophyto » - financement du plan de gestion différenciée

Rapporteur : Mme RUGGERI-ZANETTACCI



II.7 - Adoption de l’engagement d’une procédure de modification n°1 du plan local d’urbanisme de la commune en vue de permettre la réalisation du projet d’intérêt général de construction d’un site de production d’électricité cycle combiné

Rapporteur : Mme OTTAVY



II.8 - Adhésion à la convention des Maires pour le Climat et l’Energie, qui s’inscrit dans le cadre du projet ADAPT (Assistere l’aDattamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio Transfrontaliero)

Rapporteur : Mme OTTAVY



II.9 - Participation à l’édition 2018 du concours CUBE 2020

Rapporteur : Mme OTTAVY



II.10 - Passation d’une convention de portage avec l’Office Foncier de Corse Concernant le lot 3 de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée BD n°485 sise 19, Avenue Noël Franchini.

Rapporteur : Mme OTTAVY



II.11 - Signature d’une convention de portage avec l’Office Foncier de la Corse aux fins de créer des logements sociaux dans l’immeuble sis 3 rue Frediani cadastré BW n°112

Mme OTTAVY



II.12 - Avis de la Ville d’Ajaccio relatif à la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) du Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI) d’Ajaccio

Rapporteur : Mme OTTAVY





III.1 - Autorisation de solliciter des subventions de l’Etat pour la réalisation de jardins familiaux et d’un espace de sport en libre accès au sein du quartier des jardins de l’Empereur

Rapporteur : M. le Maire



III.2 - Attribution d’une subvention à l’association I Guerrieri d’Aiacciu pour l’année 2017

Rapporteur : M. VANNUCCI



III.3 - Actions de médiation du Palais Fesch-musée des Beaux-arts l’année scolaire 2017-2018

Rapporteur : Mme GUERRINI



III.4 - Attribution d’une subvention à la société Key Prod pour le concert « Les Insus »

Rapporteur : Mme GUERRINI



III.5 - Programmation 2018 des expositions à l’Espace Diamant

Rapporteur : Mme GUERRINI



III.6 - Projet de médiation et d’action culturelle

Spectacle vivant Année 2018

Rapporteur : Mme GUERRINI



III.7 - Programmation cinématographique 2018 à l’Espace Diamant

Rapporteur : Mme GUERRINI



III.8 - Exposition « naturel pas naturel » au Palais Fesch-musée des Beaux-Arts en partenariat avec le Fond Régional d’Art Contemporain Corse

Rapporteur : Mme GUERRINI



III.9 - Mise en place d’un partenariat entre la ville d’Ajaccio et la SPA pour l’exercice 2017

Rapporteur : M. VOGLIMACCI



III.10 - Signature d’une convention de partenariat entre la ville et le Centre d’action médico-sociale précoce

Rapporteur : Mme COSTA-NIVAGGIOLI



III.11 - Attribution d’une subvention à des associations du secteur nautique

Rapporteur : Mme BIANCAMARIA



III.12 - Festivités de Noël 2017

Rapporteur : M. MONDOLONI



III.13 - Fonds de concours Patinoire 2017

Rapporteur : M. MONDOLONI

