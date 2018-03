Save the date : Séminaire de capitalisation du projet Compétitivité et Innovation des Entreprises des Villes Portuaires (CIEVP) Jeudi 5 avril 2018, à partir de 9h à Corte - dans l'enceinte de l'Université de Corse (Amphithéâtre Ribellu)







Consulter le site internet du projet CIEVP



Veuillez trouver ci-dessous les invitations pour l'événement :

Mieux connaître les attentes, notamment dans le domaine commercial, des usagers des centres-villes d'Ajaccio, Gênes, Alghero, Portoferraio et Antibes Juan les Pins, c'est le sujet de l'enquête socio-économique mise en oeuvre depuis septembre 2017- et élaborée par le laboratoire CNRS Lisa de l'Université de Corse, la Ville d'Ajaccio et ses villes partenaires de l'espace transfrontalier, dans le cadre projet CIEVP.Jeudi 5 avril 2018, à partir de 9 heure à Corte, dans l'enceinte de l'Université de Corse, le partenariat du projet CIEVP présentera les résultats de cette enquête, ainsi que les plans d'actions locales pour la redynamisation des centres-villes établis au regard de ces résultats, par chaque ville partenaire.Des plans d'actions locales établis sur la base d'éléments recueillis au plus près des territoires par l'Université de Corse, pour satisfaire aux besoins réels des usagers des centres-villes : une démarche partenariale partagée, intégrée et innovante, développée au travers du projet CIEVP initié par la Ville d'Ajaccio et financé à 85% par le FEDER dans le cadre du Po Maritime IT/FR.Consulter le site internet du projet CIEVP ici Veuillez trouver ci-dessous les invitations pour l'événement : Programme Séminaire CIEVP Avril 2018-FR.docx (705.47 Ko)

Programme Séminaire CIEVP Avril 2018-IT.docx (712.06 Ko)





