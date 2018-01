Save the date ! Premier événement de dissémination du projet PROTERINA 3, le 15 février prochain à Pise



Le projet PROTERINA 3 vise à améliorer la capacité des institutions à prévenir et gérer les risques d'inondation, à renforcer la capacité de réponse du territoire et à renforcer la coopération au sein de la communauté européenne, dans le domaine de la protection civile.

Ce premier événement de dissémination du projet PROTERINA 3 – dans le cadre duquel la Commune d’Ajaccio est fortement impliquée- sera l’occasion de réfléchir sur le rôle actuel et futur de la protection civile, à une époque où les changements climatiques et les risques qui en résultent imposent -aux administrations locales, régionales et nationales- de nouvelles manières de réagir aux catastrophes.



Veuillez trouver ci-dessous l'invitation à l'événement : Save the date_IT.pdf (314.63 Ko)

Save the date_FR.pdf (316.7 Ko)





Accueil Envoyer à un ami Imprimer