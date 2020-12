Sant'Andria in e ciucciaghje municipale Cum'è tutti l'anni, a festa di a Sant'andria hè stata fatta in e ciucciaghje di a Cità d'Aiacciu







Fendu sempre casu à e misure sanitarie, a festa di a Sant'Andria hè stata urganizata in e ciucciaghje di a Cità d'Aiacciu. I zitelli anu cantatu è spartutu i frutti di stagione...in lingua Corsa !!



