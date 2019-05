Salon nautique d'Ajaccio du 17 au 19 mai, infos stationnement

I prufissiunali di u nautisimu facini u so salonu trà u 17 è u 19 di maghju in Aiacciu

« L’Association des Professionnels du Nautisme Corse (APNC) », régie par la loi des associations de 1901 et qui réunit aujourd’hui 12 professionnels du nautisme de la région ajaccienne, est née d’un désir commun de tous ces professionnels de promouvoir et de développer le nautisme Corse et par la même occasion le rayonnement de la Corse.

Dans cet objectif, l'association organisera avec le concours de la Ville d'Ajaccio et de son Port de Plaisance Charles Ornano un salon nautique avec exposition et essai en mer de bateaux neufs et occasions les 18 et 19 mai 2019.