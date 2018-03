Dans un contexte économique, social et écologique sans précédent, les dépenses se font plus réfléchies et le superflu n’a plus sa place.



Ainsi, à l’instar de nombreux secteurs, celui de l’automobile a su s’adapter et propose lui aussi des solutions innovantes pour y parer : consommation réduite, espace adaptable, baisse des émissions de co2 etc.



Le Salon de l’Automobile redonne à la voiture sa vraie place : celle d’un compagnon de route, adapté à nos besoins, nos envies, toujours plus confortable et design et dans le respect de l’environnement.



Devenu un rendez-vous incontournable, le Salon de l’Automobile investit le centre ville d’Ajaccio dans le cadre de sa 18° édition sur la place Miot, du 23 au 25 mars 2018.

Toutes les marques automobiles représentées.



Toutes les marques automobiles y exposent leurs nouveautés et savoir faire afin d’offrir aux consommateurs un panorama complet de l’offre en la matière. Véhicules de tourisme, utilitaires, informations et animations feront vivre ces trois journées entièrement dédiées aux véhicules neufs et accessoires automobile.



Plus grand espace de vente en Corse, le Salon Automobile est le lieu idéal pour découvrir toutes les innovations, essayer et acquérir un véhicule mais aussi une destination de détente et de loisirs pour toute la famille.



Une occasion unique en Corse pour présenter vos nouveautés, conquérir de nouveaux clients, renforcer votre positionnement, promouvoir toute votre gamme dans une ambiance conviviale et festive.