Saison 2020-2021/ Espace Diamant, tout un programme Elaborée dans un contexte sanitaire inédit, la saison culturelle 2020/2021 de la Ville d'Ajaccio est l'expression même d'une culture qui résiste et qui rayonne. Avec des spectacles annulés ou reportés dans le meilleur des cas, les derniers mois ont fragilisé le monde de la culture et de l'événementiel. Le service public qu'est la Culture de la Ville d'Ajaccio continue plus jamais son engagement auprès de tous ceux qui contribuent à enrichir l'esprit, à l'émerveiller et qui jouent un rôle essentiel dans l'émancipation et la liberté d'expression. Découvrez ici le programme





Ainsi sont de nouveaux proposés : 10 spectacles de la saison 2019/2020 soit l’intégralité des spectacles insulaires (5 spectacles) et dans la mesure du possible, une partie des spectacles proposés par des compagnies extérieures (5 spectacles).

5 expositions dont celle du Centre Méditerranéen de la Photographie partenaire de la Ville d'Ajaccio depuis de nombreuses années, ou encore l’exposition de l’artiste plasticienne Agnès Accorsi ainsi que celle des artistes amateurs sélectionnés en 2019.

3 opérations de médiation que sont Théâtre dans les quartiers, Quartiers numériques et l’académie artistique, nouveau projet mis en place dans le cadre de l’évènement Poetik Park. Présentation en vidéo de la programmation 2020/2021

Solidaire et engagée, la direction de la culture a reprogrammé des spectacles ayant dû être annulés entre mars et juillet à cause des mesures sanitaires, mais aussi des actions de médiation si essentielles à la diffusion de la culture.Ainsi sont de nouveaux proposés :

Demandez le programme ! Les programmes à télécharger ICI



A feuilleter en ligne ICI

Le spectacle vivant



Du 26 au 28 octobre 2020 A Tribiera – Carmin Belgodère et Arnaud Castelli. Le projet né de la rencontre de cinq artistes aux univers bien distincts. Cette création hybride résulte d’une symbiose entre musique (électro et traditionnelle) et animation graphique. Mise en scène par Delphine Léoni Avec Carmin Belgodère ; Flare Bandf : Arnaud Castelli et Matthieu Fabri ; Yannick Stara Et Laurence Babiaud Du 2 au 4 novembre 2020 Duo dans le vent – Par la Cie CréaCorsica. Accompagné de trois danseurs, le chorégraphe et danseur Kevin Naran a choisi de créer un spectacle autour des duos. Points de départ de sa création, des pieds nus, une simple veste, un geste et un poème dans un élan énergétique et spirituel… Du 7 au 12 décembre 2020 Davia, la sultane corse – par la Cie Spirale. Après le succès de Être et avoir l’air, Alexandre Oppecini propose une résidence de re-création autour du conte corse de Davia, la Sultane. Théatre, danse, musique, un spectacle conçu comme un voyage Auteur et mise en scène : Alexandre Opeccini Chant : Diana Saliceti Musique : Hakim Amadoche virtuose et ancien partenaire de Rachid Taha Du 27 janvier au 1er février 2021 Jazz Recital – André Paoli et Laura Sybella. Laura Sibella, pianiste concertiste et André Paoli, batteur et directeur artistique du Jazz Band de Corse ont créé le Projet Jazz Recital. Les deux musiciens proposent une création musicale contemporaine dans la modernité d’un langage jazz avec une structure classique, le tout sur une scénographie de l’artiste plasticien Orso. Orso a travaillé sur le rythme, la rupture et l’harmonie des deux univers pour créer un décor projeté abstrait, un voyage sensitif.



Du 25 au 29 mars 2021

– André Paoli et Laura Sybella. Laura Sibella, pianiste concertiste et André Paoli, batteur et directeur artistique du Jazz Band de Corse ont créé le Projet Jazz Recital. Les deux musiciens proposent une création musicale contemporaine dans la modernité d’un langage jazz avec une structure classique, le tout sur une scénographie de l’artiste plasticien Orso. Orso a travaillé sur le rythme, la rupture et l’harmonie des deux univers pour créer un décor projeté abstrait, un voyage sensitif. La Passion selon Marie par la Compagnie A Funicella. Charlotte Arrighi de Casanova et la Cie A Funicella nous proposent une tragédie romantique en douze tableaux autour de la figure tutélaire de Marie. Dans une logique de soutien à la création insulaire, la direction de la culture a fait le choix d’intégrer à sa programmation culturelle des résidences de création régulières étalées sur toute la saison culturelle. L’Espace Diamant accueille ainsi cinq résidences de créations :

Les arts plastiques La direction de la culture a souhaité faire évoluer sa programmation en Arts plastiques en proposant au public deux nouveautés majeures dans le soutien à la création et à la diffusion des Arts plastiques

Une Carte Blanche sera donnée à un commissaire d’exposition ou un artiste pour nous faire partager son goût pour le travail d’artistes d’avant-garde.



Dans le cadre d’un appel à candidatures, une résidence de création permettant à un artiste diplômé des écoles des Beaux-arts ou jeune diplômé d’entrer dans un questionnement qui touche particulièrement notre territoire. Cette résidence de création de deux mois de janvier à mars 2021 donnera lieu à une exposition et des actions de médiation en avril. Les créations rentreront en résonance avec la thématique de l’année 2020/2021, à savoir celui de l’exposition universelle « connecter les esprits/construire le futur».

AU LAZARET-OLLANDINI Programmation en spectacles vivants : Mise en place d’un nouveau temps fort dans la saison culturelle, quatre soirées de clôture seront organisées début juin 2021 autour de plusieurs concerts : o Une soirée dédiée à la musique électronique

o Une soirée concert en partenariat avec l’Aghjà

o Une soirée variété avec le chanteur Louis Chedid

o Une soirée concert en partenariat avec Key Prod

Programmation en arts plastiques : Le salon des artistes corses La programmation en Arts plastiques s’enrichit avec de nouvelles passerelles grâce au Lazaret Ollandini avec l’organisation de la première rencontre des artistes corses. Dans la volonté de promouvoir la création insulaire, et après un appel à candidature, les artistes locaux seront mis à l’honneur au Lazaret, durant les deux mois d’été 2021.

Actions de médiation : Poetik Park et l’Académie artistique Propriétaire du Lazaret Ollandini depuis le 15 juin 2020, la Ville d’Ajaccio souhaite, conformément à la volonté de Francois Ollandini son donateur, conserver sa fonction en tant que lieu de culture et a confié à la direction de la culture le soin de proposer une programmation culturelle à l’année. La programmation est en cours d’élaboration et se déclinera autour des axes suivants :o Une soirée dédiée à la musique électroniqueo Une soirée concert en partenariat avec l’Aghjào Une soirée variété avec le chanteur Louis Chedido Une soirée concert en partenariat avec Key Prod

La cinémathèque de Corse, nouveau partenaire La Cinémathèque de Corse interviendra de manière plus régulière afin de proposer des œuvres incontournables tant dans la diffusion des œuvres corses que dans l'accueil des invités, réalisateurs ou spécialiste. Ce partenariat permettra d’enrichir la programmation et de donner un éclairage spécifique avec des invités spécialistes de chaque œuvre.

Il est d’ores et déjà prévu :

- Un ciné concert en partenariat avec Sorru in musica et le film « l’appel du sang » - samedi 19 décembre

- Un hommage à Henri Tomasi, dans le cadre du cinquantenaire de sa mort et le 120e anniversaire de sa naissance avec pour thème « Henri Tomasi et le cinéma ». Cette journée sera consacrée à deux conférences et à la projection de deux films et d’un court métrage – vendredi 15 janvier

Théâtre



Quelques exemples :



Du 25 au 27 novembre

(Tous publics) CORIOLAN de Shakespeare mis en Scène par François Orsoni et la Cie Nénéka Dispositif de médiation à destination des scolaires . Grâce au soutien de l'éducation nationale, les professeurs de français et de philosophie de première et terminale de certains lycées de la ville vont étudier les textes relatifs à cette œuvre majeure de Shakespeare et échanger avec le metteur en scène.

. Grâce au soutien de l'éducation nationale, les professeurs de français et de philosophie de première et terminale de certains lycées de la ville vont étudier les textes relatifs à cette œuvre majeure de Shakespeare et échanger avec le metteur en scène. A destination du grand public. Le philosophe Raphaël Enthoven viendra parler de cette œuvre et de son apport en philosophie le temps d’une conférence le 27 novembre à l'Espace Diamant MADEMOISELLE JULIE d’August Strindberg, mise en scène par Julie Brochen

Avec Anna Mouglalis, Xavier Legrand… Anna Mouglalis dans une version survoltée et terriblement moderne du Chef d’œuvre de Strindberg !



GIRLS AND BOYS de Denis Kelly, mise en scène de Mélanie Leray, Molière 2019 du meilleur « seul en scène » Un choc !

Entre report et nouvelles propositions, la programmation en spectacle vivant mêle seul en scène, spectacle d’humour, classique, chefs d’œuvre, langues corse et propositions hybrides avec 12 propositions en théâtre.Quelques exemples :(Tous publics)mis en Scène par François Orsoni et la Cie Nénékad’August Strindberg, mise en scène par Julie BrochenAvec Anna Mouglalis, Xavier Legrand… Anna Mouglalis dans une version survoltée et terriblement moderne du Chef d’œuvre de Strindberg !de Denis Kelly, mise en scène de Mélanie Leray, Molière 2019 du meilleur « seul en scène » Un choc !

​Danse Cinq spectacles dansés sur l’ensemble de la saison. Aux pas chassés du classique, se mêlent les pas entrainant du hip hop et le mouvement des corps de l’Afrique noire.



Chorégraphie de Salim Mzé Hamad Moissi. Danse traditionnelle et Hip hop.

- Massiwa Pièce pour sept interprètes dans laquelle Salim Mzé Hamadi Moissi nous convie à un voyage inhabituel au sein d’un archipel de l’Océan indien où il est né et a grandi.

- L’expat Création née d’un essai écrit par le chorégraphe Hamadi Moissi dans lequel il raconte l’histoire d’un homme face au défi de l’expatriation. Un spectacle qui mêle humour, danse et théâtre





EVENEMENT JEAN CLAUDE GALLOTA



Deux soirées exceptionnelles consacrées au chorégraphe Jean Claude Gallota

- L’homme à tête de chou - Report - Scénographie JC Gallota, musique de Serge Gainsbourg, voix : Alain Baschung -D’après Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Autour des spectacles, des actions seront mises en place en lien avec la danse contemporaine et le travail de Jean Claude Gallota :

• Projection suivie d’une conférence

• Stage de danse contemporaine

Concerts I SURGHJENTI Après plus de 40 ans d’existence, I Surghjenti ne manque pas de créativité et propose à travers ce spectacle, leur dernier opus sortie aux éditions Ricordu, auquel ils ont associé le talentueux pianiste ajaccien, Tony Fallone.

Après plus de 40 ans d’existence, I Surghjenti ne manque pas de créativité et propose à travers ce spectacle, leur dernier opus sortie aux éditions Ricordu, auquel ils ont associé le talentueux pianiste ajaccien, Tony Fallone. KEREN ANN ET LE QUATUOR DEBUSSY - Report. Keren Ann charme, envoute… Avec le quatuor Debussy, elle survole des nappes de violons, sa guitare se fait rock et folk et sa voix atteint des sommets. Artiste aux multiples (compositrice, pianiste et guitariste aux accents rock et folk, auteur entre autre du mythique Jardin d’hiver Une collaboration artistique et exceptionnelle, à ne pas manquer !

- Report. Keren Ann charme, envoute… Avec le quatuor Debussy, elle survole des nappes de violons, sa guitare se fait rock et folk et sa voix atteint des sommets. Artiste aux multiples (compositrice, pianiste et guitariste aux accents rock et folk, auteur entre autre du mythique Jardin d’hiver Une collaboration artistique et exceptionnelle, à ne pas manquer ! BASSEKOU KOUYATE & NGONI BA Bassekou Kouyate est l’un des grands maîtres du Ngoni, luth traditionnel de l’Afrique de l’Ouest. Il propose une formation de groupes inhabituelle. classique, corse, pop/electro, Ffolk et de musique du monde, quinze dates au programme dont :

jeune public

Une thématique forte : Le conte.

Des rendez-vous réguliers mensuels en séance scolaires et en séances tout public.

Des actions pédagogiques associées : les spectacles proposés au public sont accompagnées d’actions afin de continuer d’échanger et de sensibiliser à de nouvelles pratiques artistiques.

Des actions et des spectacles Hors les murs



Les spectacles programmés autour des contes : Nils – Contes suédois

– Contes suédois Davia , la sultane corse. Entre conte, réalité et fiction

, la sultane corse. Entre conte, réalité et fiction Cabaret Grimm – autour de l’œuvre des Frères Grimm

– autour de l’œuvre des Frères Grimm Au bois dormant – revisite du classique la belle au bois dormant

– revisite du classique la belle au bois dormant Le petit chaperon rouge – une version moderne du conte éponyme Sur un total de 9 spectacles pour 18 représentations – Soit 1 rendez vous régulier mensuel.



Tournée dans les écoles de la Ville

Conformément à la volonté de la direction de la culture de proposer des actions hors les murs en direction du Jeune Public, cette saison organise pour la première fois la tournée d’un spectacle dans les établissements scolaires. La Compagnie Thé à trois propose à partir de janvier 2021 le spectacle Poulie Poulettes, dans 12 écoles : 8 écoles maternelles et 4 écoles élémentaires



LA MEDIATION

Action fondamentale de l’activité de la direction de la culture, la médiation culturelle structure son action autour de deux axes majeurs : • Les actions autour de la programmation : rencontres, débats, répétitions publiques, stages en relation avec des résidences de création ou en amont de représentation. • Les actions d’initiation et de sensibilisation : ateliers, stages, projets de création amateurs, complémentaire des propositions de programmation mais restant une première rencontre avec une discipline artistique.



ETUDE SUR LES PRATIQUES ARTISTIQUES ET CULTURELLE

Au cours des dix dernières années, l’EAC et la médiation culturelle sont devenues les axes incontournables des politiques publiques de la culture et notamment des politiques locales. La ville d’Ajaccio s’est investit considérablement dans ces domaines et a décidé d’inscrire les orientations culturelles de la ville dans un contexte de valorisation et de développement de la politique de médiation et d'éducation artistique et culturelle sur le territoire ajaccien. Aujourd’hui, malgré le nombre et la diversité des propositions mises en place par les artistes, les professionnels de la culture, ces actions manquent encore de cohérence et de pertinence et demandent à être réévaluées. Pour répondre aux nouveaux enjeux dans les domaines éducatifs, artistiques et culturels, la direction de la Culture de la ville d’Ajaccio a décidé de confier à un prestataire une mission de réflexion et d’évaluation des dispositifs et des pratiques en matière d’EAC et de médiation culturelle afin de définir un plan d’actions adapté aux spécificités du territoire ajaccien. Prévue en 2020, cette étude a été reportée et sera réalisée en 2021.



LES PROJETS DE TERRITOIRE DANSE ET ENFANCE

De lundi 5 à vendredi 9 octobre 2020 inclus

Ateliers et spectacle de danse contemporaine en milieu scolaire.

Public : enfants âgés de 3 à 10 ans. Depuis de nombreuses années « La Semaine Danse et Enfance » sensibilise les enfants à la danse contemporaine à travers des spectacles et ateliers dispensés dans les établissements scolaires de la ville d’Ajaccio. Cette année, la compagnie Creacorsica propose un travail autour du spectacle dansé « FROM THE PLAGE».



EXPOSITION JEUNE PUBLIC

De vendredi 8 au vendredi 29 janvier 2021

Partenariat Canopé, Lycée Fesch. Intervenants : Isabelle Istria

Public : Scolaire niveau primaire (CE2, CM1, CM2) collège, lycée



Une exposition collective organisée en partenariat avec le Réseau Canopé de l’académie de Corse et coordonnée par l'artiste Isabelle Istria, en collaboration avec les élèves de la spécialité « Histoire des Arts » de la classe de première du lycée Fesch. Les élèves sont les jeunes commissaires et organisent l’ensemble de l’exposition. Il s’agit d’organiser une exposition thématique originale et singulière accessible à tous. Pour autant la qualité artistique ne sera pas négligée. Le thème choisi pour l’édition 2021 est en lien avec l’actualité particulière de ces derniers mois. La crise sanitaire a bousculé nos habitudes et notre rapport au monde. Le confinement de la population a incité l’humanité à réfléchir sur nos schémas de société et conduit les artistes à s’interroger sur le monde en devenir. Cette année, une petite nouveauté, les œuvres qui composent l’exposition auront été choisies via un appel à candidature et seront exposées à l’Espace Diamant durant 3 semaines.



LES ACTIONS EN LIEN AVEC LA PROGRAMMATION

Le pôle de médiation culturelle, en lien avec la programmation de l’Espace Diamant, propose tout au long de la saison culturelle une série d’actions ayant pour objectif de faire le lien entre les artistes, le public et les œuvres. Le but étant de devenir partie prenante des spectacles, d’en comprendre le sens, en participant à des échanges avec les artistes et les propositions culturelles !



Les propositions en lien avec la programmation se déclinent autour de :

- Bord de scène

- Atelier de pratique artistique (danse orientale, danse classique et contemporaine, pratique musicale, théâtre….)

- Rencontre avec les professionnels de la culture

- Découverte des métiers de la technique et des coulisses d’un équipement culturel

- Conférences

- Projections

- Tables rondes



Sur l’ensemble de la saison, c’est une trentaine d’actions que propose la direction de la culture autour de chaque spectacle.



LES PARTENARIATS

La Ville développe depuis des années des collaborations privilégiées avec des acteurs culturels majeurs du territoire qui font vivre l’Espace diamant et contribue à dynamiser l’offre culturelle du territoire.



DANS LE CADRE DE SA PROGRAMMATION CINEMATOGRAPHIQUE

 Avec les principaux festivals de la ville En raison du contexte sanitaire exceptionnel, le cinéma le Laetitia n’étant pas en mesure d’accueillir les festivals de cinéma comme prévu et afin de garantir l’accès à une offre cinématographique diversifiée au public ajaccien, la direction de la culture maintient pour cette saison l’accueil, à titre gracieux, des manifestations organisées par des partenaires associatifs.

 Avec des partenaires institutionnels L’éducation nationale dans le cadre des « dispositifs à l’image » La Protection judiciaire de la Jeunesse dans le cadre de l’opération « Des Cinés la vie »



DANS LE CADRE DE SA PROGRAMMATION EN CONFERENCE

En parallèle d’une programmation régulière élaborée par la direction de la culture, des partenariats ont été mis en place avec :  La Société Corse des Etudes Freudiennes - Cycle « Art et psychanalyse »  Les éditeurs corses - Cycle « Culture et Patrimoine corses »  L’Université de Corse

Avec en moyenne deux conférences par mois.



DANS LE CADRE DE SA PROGRAMMATION EN SPECTACLE VIVANTS

 Avec des associations culturelles L’Espace Diamant offre chaque année, depuis son ouverture, la possibilité aux acteurs culturels du territoire de se produire dans les meilleures conditions parmi lesquels l’association Jazz in Aiacciu pour 3 soirées exceptionnelles : Kyle Eastwood – jeudi 22 octobre 2020, Anne Passéo - Mardi 10 novembre 2020, Mina Agossi – Vendredi 22 janvier 2021

 Dans des lieux culturels

- L’Aghja. La ville d’Ajaccio et l’Aghja renouvelle leur partenariat dans une volonté partagée d’initier des bonnes pratiques et des échanges entre les deux structures par le biais d’accueils de spectacles dans leurs lieux respectifs et d’une opération de co-diffusion. Pour cette saison 2020/2021, la collaboration est reconduite et propose : A l’Aghja 2 spectacles programmés par la direction de la culture, à savoir - La babadoum (concert, Boum…) : spectacle jeune public - mercredi 16 décembre 2020 - Craig Walker (Chnateur du groupe Archive): Concert – Vendredi 16 avril 2021 A l’espace Diamant 1 concert – à déterminer - Mercredi 24 mars 2021



- Le Lazaret. 1 concert du groupe Electro Deluxe – Dimanche 6 juin 2021 Dans une logique de mutualisation, le partenariat avec l’Aghja est élargi pour la saison 2020/2021 avec la mise en place d’une co-diffusion. Le spectacle Œdipe de Noël Casale est programmé le Mardi 01 décembre 2020 à la Fabbrica

