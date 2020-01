Saint-Antoine du mont, la tradition qui réunie

Comme chaque année, le 17 janvier, plusieurs centaines d'Ajacciens se sont rassemblés au pied du Mont Saint-Antoine pour assister aux cérémonies. Devant la statue du saint portée par la procession qui s'est déroulée ce matin, les fidèles et les habitués se sont pressés pour recevoir les petits pains bénis qu'ils distribueront ensuite à leurs proches. Autour de l'oratoire, des familles avaient dressés des tables pour proposer à la vente des canistrons, des fritelle, des ambrucciati et du café. D'autres préparaient le spuntinu traditonnel, un moment très apprécié de convivialité et de partage.