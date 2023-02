Saint Antoine : Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt pour la réalisation et l'exploitation d’installations photovoltaïques Dans le cadre de sa politique de transition énergétique, la Ville d’Ajaccio accélère son soutien au déploiement massif de l’énergie photovoltaïque sur son territoire. Parmi les actions correspondantes, la Ville entend confier à un opérateur spécialisé le portage de la conception, de la réalisation et de l’exploitation d’une centrale photovoltaïque sur des parcelles communales non bâties situées à Saint-Antoine à prendre à bail, par voie d’AMI (Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt).







Modalités

M. François AUCLAIR (Direction Générale des Services Techniques) :



Date limite de réception des candidatures vendredi 28 avril 2023 à 12h00

Le cahier des charges de l'avis d’appel à manifestation d’intérêt (AMI) détaillant les objectifs de la Ville, les sites concernés et les modalités de sélection du lauréat est à retirer par demande mail adressée au responsable du projet :M. François AUCLAIR (Direction Générale des Services Techniques) : f.auclair@ville-ajaccio.fr

