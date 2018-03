SEMAINES D’INFORMATION SUR LA SANTÉ MENTALE Conférence, animations, expositions, portes ouvertes, tables rondes… sont au programme de la 29ème édition des Semaines d’information sur la santé mentale qui se déroulent à Ajaccio jusqu’au 22 mars sur le thème consacré à la parentalité et à l’enfance.







Le CLSM est une instance de concertation et de coordination entre les différents responsables et acteurs du territoire concernés (établissements de santé, professionnels de santé, élus locaux, usagers ou encore aidants), afin d’apporter une aide aux familles. Mais aussi de mettre en place un certain nombre d’actions pour améliorer la prise en charge des patients. Il a pour objectif, sans être une obligation légale, de définir des politiques locales et des actions visant à l’amélioration de la santé mentale de la population en fonction de ses besoins.



Le CLSM a ainsi permis la signature d’une convention concrétisant l’engagement des différents acteurs autour de 3 axes stratégiques essentiels :

1/ La communication/l’Information/la formation

2/ La prévention

- dès le plus jeune âge

- dès les premiers signes

- afin d’améliorer l’emploi, le logement, la vie sociale

3/ Soigner

-gérer les situation ‘urgence

-mailler l’interdisciplinaire



Le .



Isabelle Feliciaggi, conseillère municipale déléguée au handicap ouvrira la table ronde qui aura lieu à l'Espace Diamant ce mercredi 21 mars (cf programme ci-dessous)sur le thème "Parentalité et enfance, prenons soin de nos enfants". L'Unafam région Corse présidée par Dominique Andreani, et plus de 13 intervenants professionnels et associatifs de proximité se mobilisent autour de la prise en charge des difficultés de l'enfant sur notre territoire et apportent information, aide et soutien aux familles.

2 300 C'est le nombre de personnes atteintes de troubles psychiques étaient recensées en 2016, sur le territoire ajaccien.

Le programme de la SISM à Ajaccio

