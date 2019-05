SECOND COMITÉ DE PILOTAGE ECOSTRIM À ASINARA Sicondu cumitatu di u prughjettu ECOSTRIM

Du 27 au 29 Mai, se tient un comité de Pilotage sur l’île d’Asinara en Sardaigne, afférent au projet ECOSTRIM (investissements dans le secteur du tourisme durable visant à stimuler et à promouvoir la compétitivité et l'innovation des activités de coopération transfrontalière dans le secteur marin), porté par la Fondazione CIMA (centro internazionale in monitoraggio ambientale) et ses partenaires dont la Ville d’Ajaccio.



C’est donc dans une ambiance fraternelle que se réunissent en Sardaigne les partenaires du projet ECOSTRIM pour faire un point sur les réalisations et dépenses en cours et à venir.

La ville d’Ajaccio présente (Direction des Affaires Européennes et Internationales) ainsi que tous nos partenaires :

La Fondadazione Cima

L’association Nationale des Communes Italiennes de Toscane (ANCI Toscana)

La région Toscane

Le Parc National de Port-Cros

Le Part National de l’Asinara – (Aire Marine Protégée de l’île dell’Asinara)

Confindustria Centro Nord Sardegna De plus, ces 2 jours de travaux sont aussi l’occasion de découvrir un territoire remarquable, l’île d’Asinara et son parc National protégé.

L’objectif est d’établir ici, comme pour Ajaccio, un tourisme durable et respectueux de l’environnement. Un projet d’avenir au service des ajacciennes et des ajacciens !





