SAVE THE DATE : 27/28 mars 2019 Rencontres Euro-méditerranéennes Ports, Nautisme et Littoral Lancement du projet QUALIPORTI Pà a prima volta i scontri di i cità mediterraneani chì t'ani un portu è un' attività in leia incù u mari si farà in Aiacciu i 27 è 28 di marzu à u Palazzu di i cungressi. Lanciamentu di u prughjettu QUALIPORTI.

Pour la première fois de leur histoire les « Rencontres nationales Ports, Nautisme et Littoral » se déroulent au Palais des Congrès d'Ajaccio et prennent une dimension « euro-méditerranéennes », plaçant ainsi notre ville au cœur de la Méditerranée.



développement de la filière Bleue de façon durable soutenus par le programme opérationnel INTERREG Maritime.



Cette manifestation illustre concrètement l’engagement de la municipalité à faire d’Ajaccio un territoire durable.

Fer de lance de ces rencontres, le projet QUALIPORTI constitue un enjeu majeur pour notre collectivité et ses partenaires transfrontaliers. Grâce au soutien financier de l’Europe, il permettra notamment à notre port Charles Ornano de bénéficier de nombreux investissements, afin d'améliorer la qualité de ses eaux et ainsi d’agir en faveur de la préservation des milieux aquatiques et de la biodiversité.

Ce rendez-vous sera pour nous tous, institutionnels, acteurs politiques, professionnels de la plaisance et du nautisme, l’occasion de faire un point sur la place accordée à la « croissance bleue » aujourd’hui et demain.



Les inscriptions se font exclusivement en ligne sur le site www.rencontres-ports.com jusqu’au 20 mars 2019.

Pour s’inscrire :

-Connectez-vous sur le site www.rencontres-ports.com

-Rendez-vous dans la rubrique « Inscription » et complétez le formulaire en ligne

-Présentez-vous à l’accueil de la manifestation les 27 et 28 mars 2019 pour récupérer votre badge.





Créée en 2005, cette manifestation constitue le cadre de l’événement de lancement du projet de coopération transfrontalier QUALIPORTI dont la Ville d'Ajaccio est le chef de file. Elle met également en valeur de nombreux autres projets visant à unsoutenus par le programme opérationnel INTERREG Maritime.Cette manifestation illustre concrètement l’engagement de la municipalité à faire d’Ajaccio un territoire durable.Fer de lance de ces rencontres,et ses partenaires transfrontaliers. Grâce au soutien financier de l’Europe,et ainsi d’agir en faveur de la préservation des milieux aquatiques et de la biodiversité.Ce rendez-vous sera pour nous tous, institutionnels, acteurs politiques, professionnels de la plaisance et du nautisme, l’occasion de faire un point sur la place accordée à la « croissance bleue » aujourd’hui et demain.Pour s’inscrire :-Connectez-vous sur le site-Rendez-vous dans la rubrique «» et complétez le formulaire en ligneles 27 et 28 mars 2019 pour récupérer votre badge.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer