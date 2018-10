SAVE THE DATE - 15 NOVEMBRE 2018 À FLORENCE ÉVÈNEMENT ANNUEL DU PROGRAMME ITALIE-FRANCE MARITIME 2014-2020 Teni u ghjornu à mente - u 15 di nuvembre in Firenza



Pour plus d'informations et pour visualiser l'ébauche du programme :

www. interreg-maritime.eu/firenze2018

