S’engager concrètement pour le centre ville A Cità d'Aiacciu s'impegna pà u centru di a cità

Aujourd’hui Ajaccio évolue, se modernise, des centres commerciaux voient le jour en périphérie, pour la Ville d’Ajaccio représentée ici par Stéphane Sbraggia, adjoint délégué aux commerce et à l’artisanat, les objectifs sont clairement affichés « il ne s’agit pas de les dénoncer systématiquement les centres commerciaux, mais de proposer une offre équilibrée sur le territoire. Le cœur de ville, le commerce de proximité, le centre historique ont un rôle prépondérant à jouer dans l’attractivité de notre destination. Par la mise en œuvre d’une charte de qualité urbaine, par la valorisation du patrimoine historique et culturel, par la définition d’actions de dynamisation commerciale, nous serons en mesure d’y parvenir.



Place donc à la stratégie commerciale et artisanale de proximité du cœur de ville inscrite dans un projet global d’attractivité et d’aménagement urbain. Cette stratégie ambitieuse d’aménagement urbain va dans le sens de l’intérêt général par une action concertée et transversale génératrice d’harmonisation, de cohésion et de synergies Au-delà de la constitution de la direction du commerce et de l’artisanat qui depuis 2015 a dressé l’état des lieux de l’appareil commercial et défini un ensemble de mesures de développement , la Ville d’Ajaccio souhaite passer à la vitesse supérieure; C’est pourquoi le mode de gouvernance commerciale change pour le centre ville en réunissant autour d’un office du commerce et de l’artisanat un pôle fédérateur des forces vives du développement commercial destiné à passer à une stratégie collégiale en mode projet.

Le conseil municipal du 27 novembre va de sens avec l’adoption d’un un rapport stratégique présentant des mesures concrètes de mise en œuvre de cette politique.

Découvrez les détails de cette délibération adopté



ATT23761.doc (110.5 Ko)



