Rue Michel Ottavy barrée à compter du 19 décembre A stretta Michel Ottavy sarà sarrata à partasi da u 19 di dicembri

A l'occasion de la livraison de mobilier la rue Michel Ottavy portion comprise entre le cours Napoléon et la rue Major Lambroschini sera barrée du 19 au 21 décembre 2018 de 8h à 17h .



Pour plus d'informations veuillez consulter l'arrêté municipal ci-dessous. AM 18-4065_Michel OTTAVY_RUE BARREE.pdf (344.34 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer