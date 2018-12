Rue Antoine Sollacaro : Stationnement interdit et rue Barrée du 3 janvier au 17 février 2019 Staziunamentu interditu è stretta Antoine Sollacaro sarrata trà u 3 di ghjinnaghju è u 17 di frivaghju

Dans le cadre de travaux de raccordement pour un chantier rue Antoine Sollacaro anciennement comte Marbeuf, le stationnement et la rue sera barrée du 3 janvier au 17 février 2019.



AM 18-4127_A Sollacaro_rue barrée.pdf (610.89 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer