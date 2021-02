Route de Mezzavia, début des travaux d'aménagement Axe à forte circulation, la traversée de Mezzavia nécessite des travaux d'aménagement, de modernisation et d'embellissement. La première phase débute lundi 22 février.





D'une durée totale de quinze mois, les travaux vont consister à redonner à cette voie de circulation sa fonction initiale de liaison secondaire dans le cadre d’un plan d’aménagement en cohérence avec les projets de la Collectivité de Corse (CDC) qui concernent les voies pénétrantes du Nord-est d’Ajaccio et celle de la montée du Stiletto. La Ville d'Ajaccio projette d'en faire un itinéraire de desserte et de proposer des aménagements facilitant l’accès aux mobilités douces.



Attendues par les riverains, les commerçants et les automobilistes, les opérations de réaménagement et de modernisation de la route de Mezzavia vont débuter lundi 22 février. Longue de 680 mètres, la route de Mezzavia est un axe très fréquenté qui, au vu de son état général, nécessite un aménagement important de sécurisation et d’embellissement, en commençant par le renforcement du réseau pluvial.D'une durée totale de quinze mois, les travaux vont consister à redonner à cette voie de circulation sa fonction initiale de liaison secondaire dans le cadre d’un plan d’aménagement en cohérence avec les projets de la Collectivité de Corse (CDC) qui concernent les voies pénétrantes du Nord-est d’Ajaccio et celle de la montée du Stiletto. La Ville d'Ajaccio projette d'en faire un itinéraire de desserte et de proposer des aménagements facilitant l’accès aux mobilités douces.

Renforcer la sécurité



Plus d'arbres

La municipalité projette également de remplacer le mobilier urbain, recréer une place publique et moderniser l'éclairage par l'usage de lanterne à led dernière génération et basse consommation, en harmonie avec ceux déployés sur la rocade. Dans la continuité de sa politique pour réintroduire l’arbre en Ville, des plantations d’arbres comme le frêne, l’olivier et des petits arbustes viendront embellir le quartier.





La traversée de Mezzavia qui relie le giratoire d’Aqualonga et la RD81 est une route territoriale, la Collectivité de Corse a délégué la maitrise d’ouvrage à la Ville d’Ajaccio.

Financement :

Travaux de voirie, réseaux divers et chaussée - CDC : 2 800 000,00 €

Travaux Eclairage, espaces verts et mobiliers - Ville d’Ajaccio : 725 000,00 €



Afin de limiter les nuisances quatre phases, découpées en zones d'interventions et de circulation, seront déclinées successivement (voir plan ci-dessous). L’opération en cours, qui sera déclinée en quatre phases découpées par zones, revêt plusieurs objectifs en plus de ceux énoncés. Tout d’abord intégrer davantage de mobilité douce, recréer de l’espace public pour le piétons et, enfin, apaiser la circulation sur un axe routier aujourd’hui sur fréquenté. A ce titre, l’aménagement prévoit l’intégration de trois plateaux traversant pour renforcer la sécurité des piétons, la création de deux trottoirs latéraux en béton mis aux normes réglementaires ainsi qu’une piste cyclable à double-sens.La municipalité projette également de remplacer le mobilier urbain, recréer une place publique et moderniser l'éclairage par l'usage de lanterne à led dernière génération et basse consommation, en harmonie avec ceux déployés sur la rocade. Dans la continuité de sa politique pour réintroduire l’arbre en Ville, des plantations d’arbres comme le frêne, l’olivier et des petits arbustes viendront embellir le quartier.La traversée de Mezzavia qui relie le giratoire d’Aqualonga et la RD81 est une route territoriale, la Collectivité de Corse a délégué la maitrise d’ouvrage à la Ville d’Ajaccio.Afin de limiter les nuisances quatre phases, découpées en zones d'interventions et de circulation, seront déclinées successivement (voir plan ci-dessous).

Conditions de circulation et phases de travaux

Les accès aux résidences et commerces seront maintenus et adaptés en cours de chantier.

La traversée de Mezzavia s'effecuera en sens unique au droit de la zone de travaux dans le sens sortie de ville (Ajaccio vers Baléone). La desserte intérieure de Mezzavia demeurera en double sens pour les accès aux résidences et commerces.



Pour le sens « entrée de ville », deux itinéraires de déviations seront mis en place et indiqués : Par la RD31 (direction « Géant Casino »)

Par le chemin d’Appietto qui sera mis à sens unique, puis le chemin d’Acqualonga pour les usagers de la route venant de la RD81 (Sagone – route de Calvi) leur permettant de rejoindre le giratoire du stade de Mezzavia. Ce premier dispositif de circulation est prévu pour durer 14 semaines, jusqu’au 2 juin, tant que les travaux se situent à proximité du giratoire de la route de Calvi et afin d’éviter une saturation totale de celui-ci et de tous les axes avoisinants. Au-delà, la mise en œuvre d’un alternat sera étudiée.

Une analyse de l’impact du chantier sur la circulation sera effectuée régulièrement, et des adaptations seront étudiées le cas échéant.



A partir de lundi 22 février, la première phase (zones 1 et 2) de travaux va débuter sur la zone située entre le rond-point de Calvi jusqu’à la station Vito Martinetti .Les accès aux résidences et commerces seront maintenus et adaptés en cours de chantier.La traversée de Mezzavia s'effecuera en sens unique au droit de la zone de travaux dans le sens sortie de ville (Ajaccio vers Baléone). La desserte intérieure de Mezzavia demeurera en double sens pour les accès aux résidences et commerces.Pour le sens « entrée de ville », deux itinéraires de déviations seront mis en place et indiqués :Ce premier dispositif de circulation est prévu pour durer 14 semaines, jusqu’au 2 juin, tant que les travaux se situent à proximité du giratoire de la route de Calvi et afin d’éviter une saturation totale de celui-ci et de tous les axes avoisinants. Au-delà, la mise en œuvre d’un alternat sera étudiée.Une analyse de l’impact du chantier sur la circulation sera effectuée régulièrement, et des adaptations seront étudiées le cas échéant.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer