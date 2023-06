Risque inondation : création des bassins de rétention « Peraldi » et « Alzo di Leva 1 » Les inondations représentent un risque majeur, susceptibles de mettre en danger la population et de causer des dégâts matériels importants.

Le quartier des Cannes, particulièrement vulnérable en raison de son emplacement géographique et de sa topographie, avait ainsi été durement touché en 2008.

Plus récemment, c’est le secteur de l’avenue Noël Franchini, qui a été concerné.



Afin de parer à de futurs épisodes de ce type, la Ville d’Ajaccio et la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) se sont inscrites dans une démarche progressive de gestion du risque inondation.



Plusieurs étapes ont ainsi ponctué cette montée en puissance, à travers l’intégration du Schéma de gestion hydraulique au Plan de renouvellement urbain, mais aussi l’élaboration d’un Plan de prévention du risque inondation, ainsi que la mise en place d’un Programme d’actions de prévention contre les inondations.



Ces documents se traduisent, sur le terrain, par la création d’équipements dédiés, dont les plus visibles sont les bassins de rétention.

Ce jeudi 15 juin, le maire d’Ajaccio et président de la CAPA, Stéphane Sbraggia, a ainsi visité les chantiers des bassins de rétention « Peraldi » et « Alzo di Leva 1 », où les travaux – pour certains de nature très techniques – battent leur plein. L’occasion de faire un point avec les équipes chargées de leur exécution.

Le contexte général : En 2015, les travaux de rénovation des exutoires pluviaux du quartier des Cannes ont été réceptionnés et suivis par une réhabilitation globale de la zone, notamment sur les réseaux primaires et secondaires d’évacuation des eaux.





Dans la continuité du plan global de gestion des inondations, les autorités de la ville et de la CAPA ont décidé de construire deux bassins de rétention en amont des zones sensibles et de les raccorder au maillage existant. Conçus pour avoir une capacité de stockage suffisante pour retenir les eaux de ruissellement excédentaires et les relâcher progressivement une fois que le niveau de danger d'inondation a diminué, les bassins de rétention « Peraldi » et « Alzo di Leva 1 » contribueront à protéger les habitations et infrastructures de la ville.





Par ailleurs, ils peuvent également avoir un impact positif sur la qualité de l'eau. En stockant temporairement les eaux de ruissellement, ils permettent de filtrer les contaminants et de réduire la charge polluante déversée à la mer.





Enfin, ces deux nouveaux bassins de rétention feront l’objet d’un aménagement paysager qui profitera à l’environnement des quartiers concernés et participera au plan de végétalisation globale dont la ville fait l’objet. Ces réalisations se présentent ainsi comme de véritables « réservoirs » de biodiversité, mais aussi des îlots de fraicheur dont bénéficiera à terme ce secteur de la ville.









Informations et données chiffrées : Le bassin de Peraldi

Capacité : 11 000 m3

Montant des travaux :4,5 M€ HT

Plan de financement : FEDER : 39,5%, OEC : 9,1%, FPRMN : 12,5%, CAPA : 29,2% et FONDS VERT : 9,7%

Planning de réalisation : durée 12 mois (février 2023 – mars 2024)

Usage des résidents pendant la phase de travaux : pas de fermeture de route et création d’une déviation devant la résidence des Padules.



Le bassin Alzo di leva 1

Capacité : 9 500 m3

Aménagements : création d’une prairie sportive et passerelle piétonne en bois

Montant des travaux :1,6 M€ HT

Plan de financement : FEDER : 55%, PAPI: 25%, CAPA : 20%

Planning de réalisation : durée 9 mois (30 janvier 2023 – 30 octobre 2023)

Usage des résidents pendant la phase de travaux : rétablissement du double sens de la rue Achille Peretti prévue pour fin septembre.

La création de ces bassins de rétention marque une nouvelle étape importante dans la prévention des risques à Ajaccio. Ils fournissent une solution efficace pour gérer les eaux pluviales excédentaires et réduire ainsi considérablement le risque d'inondation.





