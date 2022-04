Réussite Educative, un bilan dans un contexte inédit Bilanciu di u dispusitivu di riescita educativa ind'un cuntestu nuvellu

Le dispositif de réussite éducative (DRE) est un outil de soutien à la scolarité avec les enfants et les parents aussi. Le comité consultatif de la réussite éducative, réuni récemment, a permis à ses membres de faire le point sur le DRE de la Ville d’Ajaccio. En effet, après deux années scolaires marquées par la crise Covid-19, les partenaires ont ainsi pu dresser le bilan des activités et exposer les problématiques nouvelles dans un contexte social et sanitaire particulier



"Le maintien des moments d’échanges a permis d’éviter les ruptures dans les parcours des familles"

"Malgré la pandémie qui a débuté en mars 2020 et compte tenu de la fermeture des écoles, les partenaires ont tenu à maintenir les réunions en visio, grâce à l’investissement sans faille de nos partenaires, a souligné Stéphanie Simonet. Le maintien de ces moments d’échanges a permis, non seulement d’éviter les ruptures dans les parcours des familles, mais aussi d’intégrer de nouvelles familles dont l’intervention du DRE n’aurait pas été nécessaire si la crise covid n’avait pas eu lieu."



Des clubs confinés en 2019/2020 :

Le DRE, les animateurs et les coordinateurs Coup de pouce ont gardé le lien avec les enfants et leurs familles en leur proposant, dans la mesure du possible, des clubs en visio ou des échanges par mail réguliers avec retour de la part des enfants et de leurs familles. Pour éviter le décrochage des 95 enfants inscrits aux clubs coup de pouce du DRE, chaque animateur a mis en place des séances à destination des 4 ou 5 enfants relevant de son club.



Le contexte sanitaire a cependant mis en exergue de nombreuses problématiques notamment de retard scolaire dû à la fermeture des écoles de mars à juin. Bénéficiant d'une aide financière nationale, en commun accord avec les équipes éducatives des différents établissements scolaires, il a été proposé aux parents et animateurs de bénéficier d’un rattrapage de séances de clubs dès la rentrée de septembre 2020 et ce jusqu’en novembre, le mois de novembre marquant ensuite le début d’une nouvelle année scolaire pour les clubs.



FELICITER LES ENFANTS

Afin de clôturer la fin de l’année scolaire et de féliciter les enfants pour leur investissement, l'équipe du DRE en partenariat avec l'association Thé à Trois a organisé dans l’enceinte de chaque établissement scolaire portant des clubs coup de pouce maternelle et élémentaire, un temps convivial réunissant enfants, animateurs, coordinateurs des clubs, directeurs d’établissements et enseignants des niveaux concernés et partenaires privilégiés. Cette initiative pilotée par le DRE avec le soutien de l’association Thé à trois.



Les objectifs du DRE Accompagner les enfants dans leur scolarité

Ouvrir le champ des possibles

Favoriser l’implication des parents AU BENEFICIE DE L'ENFANT ET SA FAMILLE

Le suivi d’une famille dans le DRE est conditionné à son engagement écrit, formalisant son adhésion vis-à-vis de l’équipe et des partenaires. Sur la base du repérage effectué à 90% par les directeurs d’établissements scolaires, chaque situation familiale et sociale est étudiée chaque mois en réunion d’équipe pluridisciplinaire afin de proposer le parcours de réussite le plus adéquate au bénéfice de l’enfant et sa famille.



Pour Rappel prévention précoce.

En lien étroit avec l’Education nationale, copilote de cette démarche, et les acteurs du territoire (ADPEP, structures de proximité de la Ville….) , il prévient les situations de rupture éducative et scolaire et favorise l'épanouissement de l'enfant. Ce programme considère le parent comme un acteur de la réussite éducative et s'appuie sur la mise en œuvre de parcours individualisés et personnalisés qui répondent aux besoins spécifiques de chaque enfant.



Soutenue financièrement par la Capa, la préfecture de Corse-du-Sud, la Caf Corse-du-Sud, l’équipe du DRE de la Ville d’Ajaccio intervient auprès des enfants âgés de 3 à 11 ans, fragilisés dans leur parcours éducatif, vivant dans les quartiers prioritaires, mais aussi dans des quartiers dits de "veille active".

Grâce à la labellisation de la Ville d’Ajaccio aux cités éducatives en juillet 2021, le périmètre d’intervention a pu être étendu aux groupes scolaires de Pietralba et de Bodiccione.

Focus

impacts de la crise covid sur l’année 2020-2021 Verbalisation accrue des violences intra-familiales

Augmentation des problèmes éducatifs

Surexposition aux écrans

Recrudescence des troubles psychologiques chez les enfants et parents (anxiété, obésité…)

Aggravation des problématiques sociales diverses. "Compte tenu du contexte sanitaire et de l’aggravation des situations sociales et éducatives, tous les partenaires s’accordent sur le fait que la demande socio-éducative est de plus en plus prégnante et nécessite la prise en compte d’un plus grand nombre d’accompagnements", a souligné Stéphanie Simonet lors de la présentation du bilan.



