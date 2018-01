Réunions de quartier, en 2018 toujours plus proches de vous Riunioni di quartieri, in u 2018 a squatra municipali sarà più ch'è mai vicinu à voi

Parce que la proximité reste une priorité de l'équipe municipale, ce début d'année 2018 sera marqué par un nouveau cycle de réunions publiques qui se tiendront aux quatre coins de la Ville. Comme l'an passé, Laurent Marcangeli répondra à vos questions et fera un point sur les avancées. En fonction de l’actualité et des thèmes à aborder, il y associera des techniciens et les partenaires de la Ville tel que la CAPA et le Conseil Départemental de Corse-du-Sud. Une occasion pour le maire et son équipe de faire le point sur les chantiers en cours et à venir sur la ville en général et chaque quartier en particulier ou sur un événement. Une initiative concrète, où au plus près de chez vous, vous aurez la possibilité de participer réellement à toutes les réflexions concernant leur cadre de vie. Donnez de l’élan à la vie de la cité, impliquez-vous dans l’avenir d’Ajaccio.







Calendrier des réunions Mardi

30 janvier 18H Ecole primaire Mezzavia Samedi

03 février 10H Caserne Grossetti Mercredi

07 février 18H Ecole primaire Saint Jean Vendredi 09 février 18h Ecole primaire Sampiero Mardi 13 février 18h Ecole primaire Parc Berthault Samedi

17 février 10H Ecole primaire Résidence des îles Mardi

20 février 18H Aspretto Hôtel Spunta di Mare Vendredi 23 février 18H Ecole des Jardins de l'Empereur Samedi

03 mars 10h Ecole primaire Loretto Samedi

10 mars 10H Ecole primaire Forcioli Conti Mardi

13 mars 18H Ecole primaire Bodiccione Vendredi

16 mars 18H Ecole primaire de Pietralba Mardi

20 mars 18H Lycée Laetitia Vendredi 23 mars 18H Lycée Fesch Mardi

27 mars 18H Ecole Maternelle Jérôme Santarelli Vendredi

30 mars 18H Maison de quartier des Cannes



