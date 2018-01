Réunions de préparation des « Week-end Aventures Ados 2018 »

Prisintazione di ciò ch'ellu sarà u prugrama di a prossima surtita in muntagna u 10 è 11 di marzu in Basterga. Sabatu sera ci sarà un'animazione in lingua corsa fatta da un animatore di u sirviziu LCC.

Messieurs Moretti et Miniconi de la Direction des sports de la Ville d'Ajaccio, venus pour un premier contact avec le public des Salines mercredi 24 janvier, présentent aux ados âgés de 13 à 18 ans, et à leurs parents la prochaine sortie qui se déroulera du 10 au 11 mars à la station de ski du Val d’Ese avec, au programme, une randonnée raquette et leçons de ski avec l’École Française de Ski.

Prochaine étape pour les organisateurs, présentation du projet au centre social de Saint Jean puis à la Maison de quartier des Cannes.