Réunion publique sur le dispositif Site Patrimonial Remarquable Riunioni da infurmà u publicu annant'à u dispusitivu patrimuniali rimarchevuli, marti u 19 di nuvembri à l'uffiziu intarcumunali di u turisimu

Destiné à promouvoir la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager, le dispositif Site patrimonial paysager (SPR) et ses principes seront présentés mercredi 19 novembre à 17h30 à l'office intercommunal de Tourisme. Une réunion publique avant la soumission au vote du plan local d'urbanisme (PLU) au conseil municipal lundi 25 novembre.





Les Sites patrimoniaux remarquables (SPR) ont été créés par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Ce dispositif a pour objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager de nos territoires. Ils se substituent aux anciens dispositifs de protection : zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). Ajaccio compte aujourd'hui deux ZPPAUP qui seront regroupées et élargies (voir documents ci-dessous).



Le nouveau dispositif de SPR intègre également des mesures liées au développement durable et vient corriger quelques points du règlement. Il sera, après approbation, annexé au Plan Local d'Urbanisme. La population est invitée à assister à la présentation publique qui aura lieu mardi 19 novembre 2019, à 17h30, salle de l'office de tourisme - Boulevard du roi Jérôme.







Création d’une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine sur la Ville d’Ajaccio FICHIER IMMOBILIER AVAP COMPLET 2018.pdf (1.46 Mo)

diagnostic AJACCIO novembre 2019 PDF.pdf (66.79 Mo)



Présentation du SPR RAPPORT PRESENTATION SPR Ajacciook .pdf (14.11 Mo)

REGLEMENT SPR V2.pdf (2.21 Mo)



Plan du SPR Ajaccio SPR-AJACCIO-2019-11-08.pdf (17.3 Mo)



