Réunion publique d’information sur la rénovation des Cannes Salines

Jeudi 26 octobre à 18h30 à la Maison de quartier des Cannes aura lieu une présentation des phases d’aménagement de votre quartier.

Le Programme de Rénovation Urbaine se poursuit dans votre quartier. A ce stade, la Ville souhaite vous apporter des informations pratiques sur les travaux à venir.

Plans de circulation, stationnement et phases de travaux vous seront présentés.

Vous pourrez échanger avec les entreprises attributaires en présence de Laurent Marcangeli, Maire d’Ajaccio et de ses directions techniques.



Nous comptons sur votre intérêt et votre mobilisation.



D’autres réunions seront programmées très prochainement.



Ces réunions publiques s’adressent aux riverains et commerçants des quartiers des Cannes / Salines et à toute personne souhaitant s’informer sur les travaux.