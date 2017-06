Réunion du conseil municipal du lundi 26 juin 2017

I.1 Réduction du périmètre du service public confié à la régie des parkings Modification :

-de la délibération N°2015/397 du 26 novembre 2015 portant création de la régie autonome,

- et des statuts de la régie autonome

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.2 Demande de financement au titre du PRODEME d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration du schéma directeur de l’éclairage public

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.3 Modification du programme pluriannuel 2016-2018 de voirie : réfection des trottoirs et chaussées

Rapporteur : M. SBRAGGIA



I.4 Programme 2017 d’acquisition de véhicules techniques et légers

Rapporteur : M. SBRAGGIA



II.1 Modification de la Délibération Municipale n° 2016/239 du 1er août 2016 concernant l’acquisition de deux locaux situés quartier des Jardins de l’Empereur dans un immeuble dénommé le Napoléon, cadastré section BV parcelle n°378, pour un montant de 100 000 € (cent mille euros).

Rapporteur : M. le Maire



II.2 Réalisation d’une prestation d’Audit énergétique portant sur le patrimoine communal – Modification de la structuration de l’opération, de son coût total prévisionnel et de son plan de financement

Rapporteur : Mme OTTAVY



II.3 Mise en compatibilité du plan local d’urbanisme avec un projet d’intérêt général (projet de construction d’un site de production d’électricité à cycle combine de 250 mw)

Rapporteur : Mme OTTAVY



II.4 Vente de gré à gré de terrains communaux au profit du Département de la Corse du Sud permettant l’élargissement de la Route Départementale n°111 dans le cadre de la création d’une voie verte.

Rapporteur : M. BALZANO



II.5 Vente par adjudication des parcelles cadastrées :

- Section CP n° 20, d’une superficie de 1 267 m²

- Section CP n° 21, d’une superficie de 1 273 m² Situées lieudit « ACCIOLE » Appartenant à la Ville.

Rapporteur : M. BALZANO



II.6 Vente par adjudication de la parcelle cadastrée section AV n° 3, d’une superficie de 9 067 m² située lieudit « OGLIASTRI » Appartenant à la Ville.

Rapporteur : M. BALZANO



III.1 Dépôt d’œuvres au Palais Fesch-musée des Beaux-Arts

Rapporteur : Mme GUERRINI



III.2 Attribution de subventions aux associations culturelles

Rapporteur : Mme GUERRINI



III.3 Attribution de subventions à diverses associations

Rapporteur : M. VOGLIMACCI



III.4 Convention formalisant la mise en place du pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne de Corse-du-Sud

Rapporteur : Mme COSTA-NIVAGGIOLI



III.5 Signature d’une convention de mise à disposition par la CAPA d’un dispositif d’aide à la baignade pour les personnes déficientes visuelles

Rapporteur : Mme FELICIAGGI