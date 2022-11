Réunion de quartier mercredi 30 novembre à 18h école Forcioli-Conti

A Cità d'Aiacciu parsuvita i so riunioni publichi ind'i quartieri

La Ville d’Ajaccio poursuit son cycle de réunions publiques dans les quartiers.



Le maire et président de la CAPA, les élus et les techniciens municipaux viendront échanger avec vous autour des sujets qui vous concernent.



Rendez-vous le mercredi 30 novembre à 18h à l'école Forcioli-Conti.