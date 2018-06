Réunion de concertation Vidéo-verbalisation : Mieux livrer, c’est aussi mieux circuler Lundi 25 juin, 19h00 Salle du conseil municipal Mieux circuler, c’est aussi mieux livrer. La Ville d’Ajaccio,à l’initiative du délégué à la Police municipale, M.François Filoni, invite les transporteurs et tous les usagers des aires de livraison à participer à la réunion de concertation avec les partenaires du domaine public routier dont la Police Municipale ce lundi 25 juin 2018 à 19h00ensalle du conseil municipal.



Améliorer les zones de livraison, recueillir les besoins des professionnels, créer de nouveaux emplacements réservés… il s’agit de construire ensemble une vidéo-verbalisation intelligente qui améliore la circulation et facilite le travail des professionnels. Durant cette réunion l’utilisation des voies de bus sera également abordée afin de savoir qui peut l’utilise et comment.

Rappel

Le dispositif de vidéo-verbalisation est entré en vigueur le 4juin dernier.

Déclenchée depuis le poste de contrôle de 6h00 à 20h007j/7j par les policiers municipaux et les ASVP, la vidéo-verbalisation permet de lutter contre les incivilités routières et de fluidifier la circulation sur les artères principales tout en protégeant la population.

Les secteurs couverts :parvis de la cathédrale, avenue Eugène Macchini, place De Gaulle, avenue de Paris, boulevardPascal Rossini (entre l’avenue Ramaroni et Eugène Macchini),cours Napoléon. En cours : rue Fesch, quais Napoléon, de la République et L’Herminier, avenue Antoine Serafini (partie haute de l’avenue), avenue du 1er Consul, cours Prince Impérial, rue Frediani, rond point de la gare, avenue Jean-Jérôme Levie.

Pour Ajaccio, ce dispositif permet d’utiliser les avancées technologiques en matière de vidéo protection pour les appliquer aux contrôles des circulations urbaines. Il est encadré par des textes précisant la nature des infractions à relever. Le poste de contrôle dédié est armé par des personnels compétents et assermentés. Son utilisation se base sur l’application de la déontologie policière.

Les infractions relevées : stationnement en double file,stationnement gênant, non-respect des feux tricolores,utilisation des voies de bus, utilisation abusive des aires de livraison.

