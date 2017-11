Réunion d'information sur le Service Civique à Ajaccio Riunioni da infurmà a ghjenti annant'à u sirviziu civicu in Aiacciu





Vous avez entre 16 et 25 ans et vous voulez développer des projets solidaires ?



Le Pôle Education Populaire de la FALEP, en partenariat avec les Services de l'État, organise une réunion d'information "SPÉCIALE JEUNES" sur le dispositif du Service Civique :

Jeudi 09 Novembre 2017 de 14h00 à 16h30

Palais des congrès – Salle Fred Scamaroni

Ajaccio

Le Service Civique, c’est : une mission d'intérêt général proposée à tous les jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour les personnes en situation de handicap) sur la base du volontariat. Que vous soyez étudiant, à la recherche d’un emploi ou en contrat à temps partiel, vous pouvez vous inscrire.



Des collectivités, des associations recherchent des volontaires pour des périodes de 6 à 12 mois, et ce pour les aider à mettre en place des projets autour de thématiques comme la solidarité, l'environnement, le sport, la culture...

En échange de cet engagement citoyen, le volontaire perçoit une indemnité d'environ 600 euros par mois, reçoit une formation, bénéficie d’une couverture médicale et développe son projet d’avenir grâce à la mise en place d’un réseau et de ressources dédiés.



Pour plus d'infos rendez-vous sur le site :





Inscrivez-vous à cette adresse carole.ligue2a@gmail.com et n'hésitez pas à faire suivre cette information.

