Retour sur le conseil municipal du lundi 28 septembre 2020 Dans le cadre des mesures sanitaires, le conseil municipal de ce lundi 28 septembre s'est réuni sans public.









Les délibérations sont d'ores et déjà disponibles et téléchargeables Le conseil municipal de la Ville d'Ajaccio qui s'est réuni à l'Hôtel de Ville à huis clos, ce lundi 28 septembre à 18h afin d'examiner l'ordre du jour.Les délibérations sont d'ores et déjà disponibles et téléchargeables en cliquant ici.







