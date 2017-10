Retour sur la réunion publique PRU Cannes Salines L’objet de la réunion du 26 octobre 2017 était de se concentrer sur les aspects pratiques liés à l’impact des chantiers PRU en cours sur les 2 quartiers, et de préciser et améliorer les modes d’informations notamment concernant la gêne que ces travaux peuvent représenter. Et dans le même temps recueillir les principales difficultés afin d’essayer d’optimiser le fonctionnement du chantier.



Phase d’activité la plus intense.



En tout, ce sont plus de 30 M€ investis uniquement sur les opérations VRD et près de 45 si l’on y ajoute le chantier de l’école des Salines, le tout uniquement sous maîtrise d’ouvrage Ville. Ces travaux sont menés sous l’impulsion du programme ANRU de la Ville d’Ajaccio, et dans le cadre de 2 conventions ANRU et PAPI appelant plusieurs cofinanceurs que sont l’état via l’ANRU et le PAPI (et le PEI), mais aussi la CTC, l’Europe via le fonds FEDER et enfin le CD2A et bien évidement la Ville d’Ajaccio ! Ce sont également ces conventions qui ont définis les doctrines d’aménagement qui sont mises en œuvre aujourd’hui : Traitement du risque inondation

Développement des modes de circulations doux (trottoirs PMR, pistes cyclables, abaissement de la vitesse des véhicules)

Traitement paysager et aménagement d’espaces publics… AMENAGEMENTS

Les opérations PRU des Cannes et Salines sont aujourd’hui dans leur phase d’activité la plus intense.



En effet que ce soit sur les Cannes ou les Salines, se superposent jusqu’au cours du mois de février les phases 1 et 2 qui ont été alloties successivement.

Pour mémoire aux Salines : la phase 1 concerne : les rues transversales Lluis et Candia la rue Pietri depuis Candia jusqu’au Carrefour Maréchal Juin la création de la place traversante des Salines

la phase 2 quant à elle intervient sur les rues Giacobbi, Gavini et les autres rues amont (non dénommées à ce jour) ceinturant le parc Erilia et transférées à la Ville. Aux Cannes : La phase 1 concerne La rue Peraldi (hormis au niveau de la copropriété des moulins blancs) La rue Peretti La rue Moro giafferi La rue Bonardi La place Binda

La phase 2 concerne principalement les aménagements hydrauliques des Cannes liés au doublement (et réfection de l’existant) du canal des Cannes depuis l’exutoire des Cannes jusqu’aux bassins de rétention d’Alzo (I, II et III) et Peraldi reprenant les ruisseaux de l’Arbitrone et des moulins blancs. Travaux bien évidemment assortis de leurs aménagements de surface : Rue des primevères / Moro Giafferi Rue des Cannes (y/c sous la barre Mancini partiellement démolie) Place Versini et De Lattre de Tassigny Le secteur Peraldi non traité (moulins blancs) en attente du passage des cadres hydrauliques Mais aussi des opérations VRD plus traditionnelles avec le chemin Bonardi et le chemin des écoliers qui deviendra une liaison partages (VL/Cycles et piétons) entre la rue Liautey et la rue Peretti

Il a été question des opérations de Voierie Réseaux et Divers des espaces publics, i.e. les rues et places publiques et par conséquent comme cela a déjà été évoqué en plus des aménagements de surface, la reprise de l’ensemble des réseaux souterrains obsolètes et notamment ceux pluviaux afin d’abaisser sensiblement le risque inondation sur ces quartiers.En tout, ce sont plus de 30 M€ investis uniquement sur les opérations VRD et près de 45 si l’on y ajoute le chantier de l’école des Salines, le tout uniquement sous maîtrise d’ouvrage Ville. Ces travaux sont menés sous l’impulsion du programme ANRU de la Ville d’Ajaccio, et dans le cadre de 2 conventions ANRU et PAPI appelant plusieurs cofinanceurs que sont l’état via l’ANRU et le PAPI (et le PEI), mais aussi la CTC, l’Europe via le fonds FEDER et enfin le CD2A et bien évidement la Ville d’Ajaccio ! Ce sont également ces conventions qui ont définis les doctrines d’aménagement qui sont mises en œuvre aujourd’hui :Les opérations PRU des Cannes et Salines sont aujourd’hui dans leur phase d’activité la plus intense.En effet que ce soit sur les Cannes ou les Salines, se superposent jusqu’au cours du mois de février les phases 1 et 2 qui ont été alloties successivement.Pour mémoire aux Salines :Aux Cannes :

Avancement

Avant de présenter les phasages « macro » des interventions à venir et des plans de circulation détaillés pour les semaines allant jusqu’en fin d’année, un point a été fait sur l’avancement des chantiers.

Car en effet malgré de nombreux aléas et imprévus, dont certains très conséquents (liquéfaction de sols, incertitudes réseaux, domanialités), les travaux de la phase 1 sont globalement dans les temps prévus et annoncés. En effet sur 18 mois de travaux, nous sommes environ à 4 à 6 semaines de retard tout à fait justifiables au vu des difficultés rencontrées.



Le déroulement parfois difficile a été pris en compte. Cela notamment pour de complexes raisons de coordination sur de nombreuses interfaces. Mais le chantier phase 1 sera malgré tout livré dans les temps.

Pour la phase 2 qui a démarré au 1 juillet en préparation et en septembre pour les travaux nous allons vous présenter les grandes lignes du calendrier (susceptibles d’évoluer en fonction des nombreux interfaces, démolitions par exemple).

Aujourd’hui si l’étendue du chantier peut paraitre considérable, il est important d’évoquer que d’anciens montages opérationnels qui ont toutefois permis au programme ANRU de voir le jour, nous imposent de justifier d’un démarrage (15%) sur quasiment chacune des rues qui constituent aux yeux de nos cofinanceurs une opération individuelle. C’est une contrainte lourde de notre projet qui se trouve en fin de parcours du programme ANRU (après les exutoires, l’école Santarelli, le bassin du Finosellu et de nombreux autres projets…) mais une contrepartie d’un projet qui demeure essentiel

Civisme et Stationnement

Des calendriers ont été présentés, mais l'attention a été attirée sur les questions du civisme et du comportement à l’égard du stationnement.

Sans nier l’impact du chantier parfois très fort, la question du civisme est essentielle et les « mauvais comportements » (sens interdit, passage au feu rouge…) très récurrents complexifient d’autant plus la circulation et les situations de crise. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas être vigilants à mieux vous accompagner. Une signalisation temporaire a la même valeur qu’une signalisation normale !

Sur le stationnement nous souhaitons attirer l’attention sur plusieurs solutions parfois peu contraignantes.

Tout d’abord sur les Cannes : le quai des torpilleurs qui ne se trouve qu’à 150 m de toute la partie sud des Cannes.

Pour les Salines, où les travaux en interface avec ceux d’Erilia vont créer un déficit de places important : ce même quai des torpilleurs peut être utilisé pour la zone ouest des Salines,

de plus un parking temporaire jusqu’en fin d’année sur la Place des Salines est mis en œuvre, puis un autre parking temporaire sur le site de la future promotion Antonetti sera créé. Des calendriers ont été présentés, mais l'attention a été attirée sur les questions du civisme et du comportement à l’égard du stationnement.Sans nier l’impact du chantier parfois très fort, la question du civisme est essentielle et les « mauvais comportements » (sens interdit, passage au feu rouge…) très récurrents complexifient d’autant plus la circulation et les situations de crise. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas être vigilants à mieux vous accompagner. Une signalisation temporaire a la même valeur qu’une signalisation normale !Sur le stationnement nous souhaitons attirer l’attention sur plusieurs solutions parfois peu contraignantes.Tout d’abord sur les Cannes : le quai des torpilleurs qui ne se trouve qu’à 150 m de toute la partie sud des Cannes.Pour les Salines, où les travaux en interface avec ceux d’Erilia vont créer un déficit de places important :

Accueil Envoyer à un ami Imprimer